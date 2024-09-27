低消150元就能吃到飽！三重新開幕「順興集團 牛肉麵專賣店」高CP值要筆記，除了提供多樣麵食的菜單，最驚喜的店內自助吧吃到飽。來這邊低消只要150元，不僅可以大啖牛肉麵，還有冰淇淋、飲料、豆花、仙草、挫冰等，全都無限供應；如果連碗底的湯都喝乾淨還有驚喜，最狂直接享有再來一碗，現在趕緊筆記。







三重牛肉麵界的新星來了！「順興集團 牛肉麵專賣店」靠近捷運三重國小站，只要步行即可抵達。而這邊周圍有許多知名小吃，可說是在地美食的一級戰區。而這家不同於一般傳統的麵店，這裡的店面設計寬敞、明亮、整潔，營造出舒適、輕鬆的用餐氛圍。



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「順興集團 牛肉麵專賣店」最著名的就是其多樣牛肉麵選擇，從經典的「紅燒牛肉麵」到每日限量的「手沖牛肉麵」，滿足各種口味需求。湯頭香濃帶有牛肉特有的甜味，搭配彈牙的麵條，每一口都是濃厚的享受。此外，店家還提供多樣配菜，像是麻辣鴨血、滷雞腿等，只需加價49元或59元就能獲得，讓整頓餐點更加豐富。





三重平價美食吃到飽 順興集團 牛肉麵專賣店

除此之外，店內還設置了自助吧，來店內用只要低消150元，就可以享有各種甜點吃到飽。從冰淇淋、各式飲品，一直到傳統台式甜點通通有，讓你豆花、仙草、剉冰吃個過癮，實在是超級享受。而店內還有一項超特別活動，只要將碗裡的牛肉麵湯喝完，底下還會藏著「獎項」。最大獎為「牛肉麵再來一碗」，等於是買一送一，讓人驚喜連連。如果大家想要大快朵頤一碗香濃的牛肉麵，又想體驗自助甜點多樣選擇的話，那麼來這邊吃飯就對了。

地址：新北市三重區大智街128號

營業時間：11:00–23:00