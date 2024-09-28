韓國Binggrae香蕉牛奶18倍放大！這次7-ELEVEN新品鎖定甜點控、冰品控，無論是泰奶霜淇淋升級回歸、全新「神秘綠」思樂冰口味，或是韓國放大版香蕉牛奶、草莓牛奶禮盒，以及限定蜜桃冰淇淋，5大話題新品窩客島帶你一次看。



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7-ELEVEN超人氣話題「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」在10/2起強勢回歸。特別使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯基底，還原最道地泰奶風味。特別的是，本次回歸還強調茶葉加量使用，讓茶香更濃厚。思樂冰的部分則推出「神秘綠」青蘋果風味思樂冰。在9/27-10/1推出霜淇淋不限口味買一送一，9/27-9/29思樂冰、酷聖石複合店霜淇淋則有第2件10元優惠，思樂冰搭配小酒100元組合優惠也同步回歸。







此外，7-ELEVEN在10/2起推出「咖啡牛奶起司季」主題，其中主推超可愛韓國Binggrae「香蕉牛奶禮盒」以及「草莓牛奶禮盒」，兩款禮盒造型都是放大版的香蕉牛奶、草莓牛奶包裝，其中包含18瓶飲品，加上一個胖胖瓶造型的吊飾，粉絲一定要收藏。針對冰品控也推薦「韓國熊津蜜桃優格冰淇淋」，還可以吃到水蜜桃果粒，嚐鮮先吃起來。





7-ELEVEN 新品推薦

韓國Binggrae草莓牛奶禮盒/香蕉牛奶禮盒（預購）

預購價：699元



韓國熊津蜜桃優格冰淇淋

售價：69元



泰濃郁！奶茶風味霜淇淋（10/2~10/29推出）

售價：49元



神秘綠風味思樂冰（10/2~10/29推出）

售價：特大杯45元、大杯39元、中杯30元



7-ELEVEN 霜淇淋優惠

1、10月2日至10月29日，每逢周末五、六日，使用icash 2.0或icash PAY支付享第二件半價。

2、9月27日至10月1日，霜淇淋不限口味通通買一送一。



7-ELEVEN 思樂冰優惠

1、即日起至10月29日，購買大杯思樂冰不限口味加指定69元以上小酒，只要100元起。

2、9月27日至9月29日思樂冰第2杯10元。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。