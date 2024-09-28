花蓮太魯閣晶英酒店一直是許多飯店控、旅遊控一生指定必住一次的飯店，而為了讓更多飯店控可以體驗太魯閣晶英酒店的好，太魯閣晶英酒店攜手清境老英格蘭莊園推出「秘境山林三天兩夜住房專案」獨特住宿體驗，以二人同行平日優惠價24,800元起，讓更多旅客感受到自然景觀與高端住房服務完美結合。



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花蓮太魯閣晶英酒店一直都是走著高端時尚的旅宿風格，讓旅客不出國也能享受歐洲莊園的奢華和山嶽型五星級酒店的優雅魅力。從2024年10月1日到12月31日，太魯閣晶英酒店攜手清境老英格蘭莊園，推出了一個名為「秘境山林三天兩夜住房專案」的獨特住宿體驗。旅客可以在太魯閣和清境這兩個風格截然不同的地方度過難忘的三天兩夜。



此優惠價相當於原價的65折，內容包含了太魯閣晶英酒店的文山套房及老英格蘭莊園的幻想曲套房住宿各一晚。每間房均提供雙人份的早餐和晚餐，此外還可享用飯店的各項設施及活動。在這段期間，旅客還能申請觀光局的「花蓮獎勵旅遊補助」，每房每晚可折抵1,000元，讓假期更加實惠。





太魯閣晶英酒店坐落於壯麗的花蓮太魯閣國家公園，這裡的自然景觀美不勝收。飯店的設計低調，融入了當地的山水畫卷，與立霧溪及周邊的峽谷形成了一幅如詩如畫的美景。入住太魯閣晶英酒店的旅客，可以享受多項戶外和室內活動，包括充滿歷史氣息的「天祥漫步」以及欣賞周邊生態美景的「谷園散策」。



這些行程將帶旅客探索當地的步道，並參訪米其林綠色指南推薦的「祥德寺」等景點。此外，酒店還設有適合家庭或團體參加的室內活動，如烹飪課程、DIY手作課程等。這些活動不僅富有趣味，更具教育意義，讓每一位旅客在享受住宿的同時，也能了解永續旅遊的概念。太魯閣晶英酒店更體貼地將早餐供應時間延長至中午12點，讓旅客可以從容不迫地享受每個早晨。





此外，清境的老英格蘭莊園以其歐洲風格的都鐸式建築聞名，是SLH「世界小型豪華酒店」的一員。這座莊園以其獨特的哥德式鐘樓、優雅的建築設計和浪漫的氛圍吸引了無數渴望歐洲旅行的旅客。莊園內隨處可見的古典音響設備，更為旅客營造了極致的聽覺享受。



除此之外，老英格蘭莊園也靠近清境農場、青青草原以及合歡山，這些地點都提供了豐富的戶外活動選擇，無論是漫步草原還是挑戰登山健行，都能滿足各類遊客的需求。喜愛戶外運動的旅客，可以依照自己的體力選擇不同難度的登山路線，充分感受大自然的美妙。



這個結合太魯閣晶英酒店和老英格蘭莊園的「秘境山林三天兩夜住房專案」，不僅提供了頂級住宿體驗，還包含了豐富的餐食與多樣的設施。入住太魯閣晶英酒店的文山套房，旅客將可享用雙人早餐、晚餐以及房間內的迷你吧和輕食。老英格蘭莊園則提供音響設備、雙人早餐與晚餐，讓每一位入住的旅客都能體驗頂級的服務和設施。











秘境山林三天兩夜住房專案

優惠價格：二人同行平日優惠價24,800元起，原價38,100元起

太魯閣晶英酒店住宿

文山套房住宿一晚

衛斯理早餐或行館交誼廳早餐二客

晚餐二客

客房 minibar

交誼廳輕食小點、軟性飲品、紅白酒暢飲



老英格蘭莊園住宿

幻想曲二人套房住宿一晚

依入住人數提供晨光早餐和晚餐

客房 minibar

法國級音響免費使用

館內活動與設施：可體驗館內各項活動與設施



訂房方式：限透過電話訂房

旅遊補助：享花蓮獎勵旅遊補助，每房每晚1,000元

其他：數量有限，需提前預約



太魯閣晶英酒店

電話：03-869-1155

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號



清境老英格蘭莊園

電話：049-280-2166

地址： 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-3號