奶茶控必喝，「午後の紅茶」大升級！這次午後の紅茶3款飲品風味升級、茶香更濃，並且與台北時裝週合作，在信義區打造限定快閃店，免費試喝新品、還有專屬下午茶組合。此外，讓粉絲搶爆的「午後の紅茶 卡娜赫拉的小動物」限定組合，也即將在7-ELEVEN登場，鐵粉通通要手刀先衝。



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午後の紅茶飲品升級是這次新品的亮點之一，這次針對「午後原味紅茶」、「午後奶茶」和「午後檸檬紅茶」，強化香氣和甜度，讓每一口紅茶更具層次。同時，這次午後の紅茶更與台北時裝週合作，在9/27-10/20期間於信義區香堤大道打造快閃店，可以試飲本次3款升級版紅茶與奶茶。





除此之外，午後の紅茶快閃店帶來專屬「午後幸福賞甜點」，由名廚折田將大設計3款甜點、與午後の紅茶飲品搭配。其中包括酸甜焦糖香「反轉蘋果磅蛋糕」搭配經典紅茶襯托香氣、口感豐富的「栗子蒙布朗泡芙」搭配午後奶茶打造奢華秋季甜點，另一款「巧克力檸檬慕斯蛋糕」搭配午後檸檬紅茶，讓苦甜與酸味互相平衡。在快閃店中參加體驗活動，就能抽「幸福賞甜點」免費吃。





午後の紅茶也預告，在10月還有7-ELEVEN限時組合開賣，只要購買指定午後紅茶4瓶，就能獲得卡娜赫拉的小動物周邊。其中包含檸檬紅茶加麥片碗、奶茶加焗烤鍋，還有原味紅茶加暖呼呼手提袋共3種組合，最低199元就能入手，讓你在秋日午後享受更多幸福感。





午後の紅茶 快閃店活動

活動地點：臺北信義區香堤大道南段 (新光三越A9 與A11 之間)

活動期間：2024年9月27日～10月20日

互動體驗：每週末六日與國慶連假14：30-21：30，新品試飲及幸福賞甜點抽獎活動。





午後の秋日漫時光 7-ELEVEN 限量贈品活動

活動期間：2024/10/02起

商品組合：

1、購買午後檸檬紅茶4瓶，加麥片碗一只（午茶時光款或卡娜赫拉的小動物雪景款擇一），組合價$199。

2、購買午後奶茶4瓶，加焗烤鍋一只（酸甜檸檬款或卡娜赫拉的小動物泡湯款擇一），組合價$219。

3、購買午後紅茶4瓶，加暖呼呼手提袋一只（卡娜赫拉的小動物午茶款或溫泉款隨機出貨），組合價$199。



詳細活動規範及供應情形，依 午後の紅茶 官方公告為準。