佐登妮絲城堡2024萬聖南瓜搗蛋趴活動盛大展開，從9/27到11/3，整座城堡裝飾成萬聖節和墨西哥亡靈節主題，城堡內外隨處可見大量不同造型的南瓜和斑斕的裝飾，讓整個城堡彷彿進入了一個充滿奇幻和神秘的世界。除了幽靈和亡靈節風格的場景設計，橘色的楓葉和各式創意佈置、希望讓遊客可以感受到濃厚的萬聖氣氛。
佐登妮絲城堡2024萬聖南瓜搗蛋趴活動的亮點之一是10/1至10/31的變裝優惠活動。遊客只要穿著萬聖節相關服飾且身上特殊裝扮超過50%，就能享有兩人同行一人免費的入園優惠。無論是親子家庭還是朋友群組，都能透過變裝增添萬聖節的趣味，更能藉此與城堡裡的特色佈置拍下許多創意照片。參與活動的遊客還能將照片上傳到佐登妮絲城堡的「萬聖打卡人氣賽」專屬貼文，參與競賽爭取前三名的好禮，包括價值6,800元的雙人房住宿券和龍血玻尿酸保濕精華等獎品。
同時，針對小朋友的活動也同樣充滿驚喜。10/5至10/27期間，每逢周末六日，12歲以下的變裝小朋友可以免費領取限量的南瓜討糖桶，讓孩子們在享受變裝樂趣的同時也體驗傳統的「trick or treat」文化。這些活動不僅讓小朋友享受萬聖節的歡樂，也讓整個家庭能沉浸在這個節日氛圍中，感受城堡裡的趣味冒險。
並且，今年也是佐登妮絲城堡迎來2周年慶的特別時刻。為感謝嘉義居民的支持，從10/1起至12/31，嘉義縣市民憑證件即可享有100元的入園優惠。同時，城堡內部還推出保濕商品的買一送一優惠，購買龍血玻尿酸保濕精華即贈送龍血傳明酸美白精華。這些特惠活動不僅讓遊客能享受萬聖節的狂歡，更能透過優惠選購美容保養品，增添節日購物的樂趣。
此外，城堡的藝文饗宴也同樣豐富，讓遊客在體驗萬聖節活動的同時也能沉浸在藝術氛圍中。10月底前，遊客可以參觀「會動的文藝復興」和「她們的美麗重生相片故事展」，這些展覽讓人感受到濃厚的文化氣息。而在10月27日，城堡還特別邀請嘉義大學音樂系舉辦「萬聖節攏來嘉」音樂會，演出包括「情熱大陸」、「波希米亞狂想曲」等經典曲目，預期將為現場觀眾帶來視覺和聽覺上的雙重享受。
除了節日氣氛和藝文活動，佐登妮絲城堡還提供了多個打卡拍照點，特別是將世界五大名勝搬到嘉義的創意佈置更是吸睛亮點。無論是英國的白金漢宮、法國的艾菲爾鐵塔，還是義大利的比薩斜塔和荷蘭的阿姆斯特丹，這些知名景點的複製品都能讓遊客在不出國的情況下體驗全球文化，成為社交平台上的熱門打卡地點。
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佐登妮絲城堡歡慶2周年買一送一入園優惠
好鄰居入園優惠：2024/10/1起至2024/12/31，凡嘉義縣/市民即享門票優惠100元。 (憑證件證明，不包含團體預約)
國民好評保濕買一送一，消費滿千還享滿額禮：購買龍血玻尿酸保濕精華 (原價1980元)就送龍血傳明酸美白精華 (原價1980元)；消費滿千還可獲得滿額禮乙份。
佐登妮絲城堡萬聖南瓜搗蛋趴
活動時間：2024/9/27至2024/11/3 (週三公休日)
營業時間：09:00~19:00 (最後購票時間 18:00)
全票原價300元，感恩回饋價200元、優待票及學生票150元。
城堡週年慶同歡萬聖，變裝特別優惠：10/1至10/31，期間限定以萬聖特殊裝扮入園，全票兩人同行一人免費！(打扮不可為polo衫、T恤、襯衫等常服，全身目視需要50%以上變裝元素)
萌鬼入園好康：12歲以下好評免費入園，10/5至10/27每周六、日變裝來城堡，還可獲得限量可愛南瓜討糖桶(每日限量100個，數量有限發完為止)。
兒童遊戲區：凡2~12歲兒同童都能進入，基本清潔費100元；如於園區消費金額滿千，清潔費可折抵50元。
佐登妮絲城堡萬聖打卡人氣賽
活動時間：2024/10/5(六)至11/1(五)12:00，並於2024/11/1(五)13:30公布統計按讚數。
活動規則：
在貼文留言區秀出於「萬聖南瓜搗蛋趴」期間入園拍攝照片(畫面需包含人物與萬聖節裝置背景)
11/1(五)13:30 統計該篇貼文下方留言，按讚數前三名者獲獎
獎項：
第一名：樂億皇家酒店平日雙人房住宿券1張+龍血玻尿酸保濕精華1瓶，總價值8,780元
第二名：樂億皇家酒店平日雙人房住宿券1張，價值6,800元
第三名：龍血玻尿酸保濕精華1瓶+龍血求麗修護霜1瓶+龍血求麗精華1瓶，總價值4,152元
佐登妮絲城堡 城堡展演
萬聖節攏來嘉 音樂會
演出時間：2024/10/27，14:00開演
演出單位：嘉義大學音樂系
展覽地點：穹頂大廳
曲目：《情熱大陸》、《波希米亞狂想曲》、《月光傳說》、《魯冰花》、《思慕的人》、《蘑菇濃湯》
佐登妮絲城堡 會動的文藝復興
展覽期間：即日起至2024/10/30(週三公休日)
展覽地點：佐登妮絲城堡 1F
佐登妮絲城堡 她們的美麗重生相片故事展
展覽期間：即日起至2024/10/30(週三公休日)
展覽地點：佐登妮絲城堡2F
東山服務區門市開幕慶
活動時間：2024/9/26~10/31
活動地點：國道東山服務區佐登妮絲城堡專櫃
每日靠櫃前100名即贈城堡暢銷保濕面膜乙片，滿千還可獲得滿額禮乙份。