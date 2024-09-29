佐登妮絲城堡2024萬聖南瓜搗蛋趴活動盛大展開，從9/27到11/3，整座城堡裝飾成萬聖節和墨西哥亡靈節主題，城堡內外隨處可見大量不同造型的南瓜和斑斕的裝飾，讓整個城堡彷彿進入了一個充滿奇幻和神秘的世界。除了幽靈和亡靈節風格的場景設計，橘色的楓葉和各式創意佈置、希望讓遊客可以感受到濃厚的萬聖氣氛。







佐登妮絲城堡2024萬聖南瓜搗蛋趴活動的亮點之一是10/1至10/31的變裝優惠活動。遊客只要穿著萬聖節相關服飾且身上特殊裝扮超過50%，就能享有兩人同行一人免費的入園優惠。無論是親子家庭還是朋友群組，都能透過變裝增添萬聖節的趣味，更能藉此與城堡裡的特色佈置拍下許多創意照片。參與活動的遊客還能將照片上傳到佐登妮絲城堡的「萬聖打卡人氣賽」專屬貼文，參與競賽爭取前三名的好禮，包括價值6,800元的雙人房住宿券和龍血玻尿酸保濕精華等獎品。







同時，針對小朋友的活動也同樣充滿驚喜。10/5至10/27期間，每逢周末六日，12歲以下的變裝小朋友可以免費領取限量的南瓜討糖桶，讓孩子們在享受變裝樂趣的同時也體驗傳統的「trick or treat」文化。這些活動不僅讓小朋友享受萬聖節的歡樂，也讓整個家庭能沉浸在這個節日氛圍中，感受城堡裡的趣味冒險。





佐登妮絲城堡歡慶2周年買一送一入園優惠

好鄰居入園優惠：2024/10/1起至2024/12/31，凡嘉義縣/市民即享門票優惠100元。 (憑證件證明，不包含團體預約)

國民好評保濕買一送一，消費滿千還享滿額禮：購買龍血玻尿酸保濕精華 (原價1980元)就送龍血傳明酸美白精華 (原價1980元)；消費滿千還可獲得滿額禮乙份。



佐登妮絲城堡萬聖南瓜搗蛋趴

活動時間：2024/9/27至2024/11/3 (週三公休日)

營業時間：09:00~19:00 (最後購票時間 18:00)

全票原價300元，感恩回饋價200元、優待票及學生票150元。

城堡週年慶同歡萬聖，變裝特別優惠：10/1至10/31，期間限定以萬聖特殊裝扮入園，全票兩人同行一人免費！(打扮不可為polo衫、T恤、襯衫等常服，全身目視需要50%以上變裝元素)

萌鬼入園好康：12歲以下好評免費入園，10/5至10/27每周六、日變裝來城堡，還可獲得限量可愛南瓜討糖桶(每日限量100個，數量有限發完為止)。

兒童遊戲區：凡2~12歲兒同童都能進入，基本清潔費100元；如於園區消費金額滿千，清潔費可折抵50元。



佐登妮絲城堡萬聖打卡人氣賽

活動時間：2024/10/5(六)至11/1(五)12:00，並於2024/11/1(五)13:30公布統計按讚數。

活動規則：

在貼文留言區秀出於「萬聖南瓜搗蛋趴」期間入園拍攝照片(畫面需包含人物與萬聖節裝置背景)

11/1(五)13:30 統計該篇貼文下方留言，按讚數前三名者獲獎

獎項：

第一名：樂億皇家酒店平日雙人房住宿券1張+龍血玻尿酸保濕精華1瓶，總價值8,780元

第二名：樂億皇家酒店平日雙人房住宿券1張，價值6,800元

第三名：龍血玻尿酸保濕精華1瓶+龍血求麗修護霜1瓶+龍血求麗精華1瓶，總價值4,152元

佐登妮絲城堡 城堡展演

萬聖節攏來嘉 音樂會

演出時間：2024/10/27，14:00開演

演出單位：嘉義大學音樂系

展覽地點：穹頂大廳

曲目：《情熱大陸》、《波希米亞狂想曲》、《月光傳說》、《魯冰花》、《思慕的人》、《蘑菇濃湯》



佐登妮絲城堡 會動的文藝復興

展覽期間：即日起至2024/10/30(週三公休日)

展覽地點：佐登妮絲城堡 1F



佐登妮絲城堡 她們的美麗重生相片故事展

展覽期間：即日起至2024/10/30(週三公休日)

展覽地點：佐登妮絲城堡2F



東山服務區門市開幕慶

活動時間：2024/9/26~10/31

活動地點：國道東山服務區佐登妮絲城堡專櫃

每日靠櫃前100名即贈城堡暢銷保濕面膜乙片，滿千還可獲得滿額禮乙份。

