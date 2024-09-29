第六市場迎來七週年慶，特別於09/12至10/13推出為期一個月的「大市囍」活動，這次活動以創新與傳統結合的方式，邀請顧客參加一場充滿國際風味的「呷桌生日宴」。市場中各大攤商不僅提供了熟悉的臺式辦桌料理，更精心挑選了來自不同國家的慶生美食，讓顧客在市場內享受一場別具意義的生日派對。今年的辦桌活動不僅復刻了往年廣受歡迎的辦桌模式，還特別融入異國風情，將各國特色慶生料理帶入市場，讓顧客感受到國際化的生日氛圍。
這場獨特的慶生活動將以「多元化辦桌」為亮點，邀請市場的明星攤商共同打造一場兼具創意與傳統的美食饗宴。活動以四種風味為基礎，分別來自臺灣、香港、日本和新加坡，並結合當地的傳統飲食文化與儀式感。例如來自新加坡的「撈魚生」，寓意團圓美滿；日本祭典常見的「蘋果糖」則象徵甜蜜幸福；臺灣的「刈包」更有逢凶化吉的好兆頭。這些充滿祝福與寓意的美食讓辦桌不僅是單純的聚會用餐，更是一種分享與祈福的象徵。消費者可以在第六市場體驗到不同風味的美食文化，同時感受到滿滿的祝福。
除了辦桌活動外，第六市場還特別準備了不同國家的生日傳統美食，每一款都有著特殊的寓意。例如臺灣的「豬腳麵線」象徵長壽，日本的「紅豆飯」祈求好運，韓國的「海帶湯」則象徵對母親的感謝，英國的「幸運蛋糕」則能夠帶來整年的好運，而澳洲的「仙子麵包」則是孩子們生日派對上必備的趣味點心。這些異國美食讓每位參與的顧客不僅能感受到國際慶生的趣味，更能在生日當天獲得滿滿的祝福。
在09/28、10/05和10/12這三個週六，第六市場更將安排一系列的慶生活動，包含市場尋寶、壽星限定以及驚喜放送等活動內容。活動期間，顧客可以透過參與這些充滿趣味的活動，體驗不同國家的生日文化，並享受到市場提供的各項美食。這場活動不僅是第六市場慶祝七週年的盛事，也是顧客能夠感受異國文化與美食的最佳時機。
第六市場七週年「大市囍」活動日期為09/12至10/13，每週一市場休市，營業時間為10:00至20:30。第六市場位於台中市西區健行路1049號金典綠園道商場3F，活動詳情可至市場官網查詢。參與的攤商包括了新加坡風味的Robin’s、滷味專賣店迴味美好、眷村料理馬二姐食堂、以及多家知名攤商，提供豐富的餐飲選擇，讓消費者在活動期間品嚐到各國的特色美食。
這場活動集結了創新與傳統元素，不僅是市場生日的慶祝，更是老饕們探索不同文化與美食的好機會。透過多樣化的辦桌料理與異國慶生傳統，第六市場成功將菜市場轉變為一個充滿國際化風味的生日派對場地，顧客在此不僅能品嚐到來自各國的美味佳餚，還能感受到市場帶來的滿滿祝福。
推薦閱讀：一口飛義大利！GUSTOSO「南義海味巡禮」用台灣在地食材打造期間限定海鮮料理，再加碼與壽星同行享85折。
第六市場 大市囍 七週年生日慶
日期：2022年09月12日至10月13日，每週一休市
時間：10:00-20:30，實際請依攤商營業為主
地點：金典綠園道商場3F第六市場（台中市西區健行路1049號）
網頁：https://lihi2.com/maf6G
參與攤商：Robin’s新加坡美食、迴味美好滷味專賣、食漬入口、iBender愛辦桌、馬二姐眷村食堂 、港八八製作所、村掌TSUNCHANG、烏雞郎-烏骨雞專家碧田家蘿蔔糕、雙木林手作包子饅頭、富酩愛玉「天然手作」、五郎蔬果、初蛋糕·豆漿蛋糕達人·金典店、四季製菓、滷室、一堂二餅懋霖食府、41精油專賣店、魔梳工坊、良食草堂、酵素豬、好田家有心肉舖子、梁老爹ㄟ手作坊、尷尬司康、可頌問號、德麗烘焙DelleBakery、隔壁那間韓國雜貨、O卡桑、卡哩卡哩亭、雞膳之家、啡李咖啡、土博士、豆腐坊