金高58白金龍「源酒系列」一經推出便在市場上引發了極大的搶購潮，而該系列的首款作品「58 白金龍經典源酒」更是在過去三年中成為了酒迷心中的經典之作。今年，黑松公司再次攜手金門酒廠，推出全新的「白金龍源酒傳說系列」，這個系列的首作「海洋源酒」以九龍江酒廠為靈感，重現了超過70年前的秘傳風味，帶領金高愛好者踏上源酒的起源之旅。
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黑松與金門酒廠的再度合作，不僅是對金高經典釀酒工藝的致敬，更象徵著源酒系列的傳承精神。「海洋源酒」的誕生吸引了大量金高愛好者和收藏家搶購，成為限量珍藏的熱門商品。傳說中，金門酒廠的前身「九龍江酒廠」周圍的海洋環境，賦予了酒品特有的鹽之花風味，尤其是在近海坑道中，酒體與潮汐的交互作用更讓風味變得複雜而豐富。金門酒廠為再現這種獨特的風味，精選了臨海地區的源酒，並結合海洋的清新氣息，最終釀製出奢華的「海洋源酒」，這款酒展現了白金龍卓越的釀酒技藝與傳承精神。
金高「海洋源酒」一開瓶即能聞到撲鼻而來的濃郁漿果香氣，隨之而來的是清新的海潮氣息，層次感極強的香氣讓每一位品飲者感到驚喜。入口後，酒體融合了甜香和酸香，鹽之花的鹹香隨即在唇齒間瀰漫，呈現出豐富而飽滿的味覺層次，酒體結實而圓潤。隨著品飲的深入，後段的酒釀風味逐漸顯現，甘甜且清新，讓每一次的品嚐都充滿驚喜與享受。老窖源酒的迷人陳年香氣和輕柔的海洋氣息交替浮現，讓尾韻甘甜怡人。這款酒的輕盈口感，特別深受女性消費者的喜愛。
除了口感上的獨特性，「海洋源酒」的瓶身設計也令人著迷。酒瓶的白底金裂釉亮面搭配雙金龍浮雕圖案，展現出古典與現代的完美結合。瓶身背後的九龍江酒廠圖景，增加了其收藏價值與紀念意義，讓酒迷們不僅因為其絕佳的口感而心動，也因為其美觀的外觀設計而忍不住收藏。這款限量發售的「海洋源酒」無疑是金高迷與收藏家們必收的酒款之一。
白金龍上市 62 週年經典傳說版－經典白源 No.2 海洋源酒
酒精度：58 度
容量：600 毫升
建議售價：1,000 元
販售通路：全台酒類專賣店