台南安平巷弄甜點店「La Belle Maison Cafe」，由一名法國爺爺和妻子所開設，主打法國傳統手作甜點，檸檬塔、烤布蕾、杏仁可頌、法國巧克力蛋糕應有盡有，費工耗時的「草莓千層拿破崙酥」更是必點！只是要注意的是，「La Belle Maison Cafe」僅接受email預約。







「La Belle Maison Cafe」位於台南安平巷弄，店面被綠意和花朵環繞，用餐空間走歐洲鄉村風格，還內建一個小花園，搭配空間流瀉而出的法國音樂，加上法國老闆相當和藹可親，令人彷彿來到法國鄰家爺爺家作客的感覺。







「La Belle Maison Cafe」一定要點「草莓千層拿破崙酥」，酥脆的千層十分費工，搭配大量新鮮草莓，還有馬卡龍點綴，且卡士達醬的甜度恰到好處，和微酸草莓交織而成美妙的滋味；另一款高人氣甜點為「法式脆可頌配香草冰淇淋與焦糖巧克力醬」，可頌脆口，佐以巧克力焦糖醬和香草冰淇淋，著實幸福。

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La Belle Maison Cafe推薦

法式千層草莓拿破侖

La Belle Maison Cafe店家資訊

地址：台南市安平區中興街6巷1號

電話：06 223 5901 （不接受電話預約）

預約：labellemaisoncafe@gmail.com

備註：訂位請告知日期/時段/姓名/人數/手機號碼。