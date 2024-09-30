颱風山陀兒逐漸逼近，愛買量販為了應對消費者在風雨期間的生活需求，提前加強備貨，確保民眾能夠在颱風天也輕鬆採購。這次特別針對生鮮食品、零食、泡麵、飲用水等重要商品，全面加強存貨量，尤其生鮮備貨量提升了四倍。並有270款商品「加1元多1件」，讓大家用小錢度過颱風天。
愛買為提升颱風期間的購物體驗，特別增加了收銀人手，縮短結帳時間，讓顧客在繁忙的颱風天仍能快速完成購物。同時，270款商品推出「加1元多1件」的優惠，讓消費者在備貨之餘還能享受多種美味好物，像是冷凍水餃、蔥油餅、礦泉水及冰咖啡等，適合居家防颱期間享用，讓人在家也能輕鬆度過風雨天。
在眾多優惠商品中，生鮮類商品特別受到矚目。黑豬梅花火鍋肉片每100公克特價45元，澳洲板腱牛排每100公克只要69元，還有杏鮑菇與紅蘿蔔等當季蔬菜都推出特價方案，讓消費者在颱風天也能輕鬆準備營養美味的食材，提供更健康的飲食選擇。
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愛買 加1元多1件
活動時間：即日起至10/1
優惠內容：270款商品加１元多１件，包括好姨食堂冷凍水餃系列、蔥阿伯MINI三星蔥油餅、