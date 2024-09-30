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西門町必吃夜總會排骨飯！「台北東一排骨總店」一秒踏進70年代復古大舞廳。

2024-09-30 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：1,735
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

「台北東一排骨總店」西門町必吃夜總會排骨飯，來這吃飯彷彿一秒踏進70年代復古大舞廳，喜歡復古年代感的朋友可別錯過。身為台北排骨飯代表之一的「台北東一排骨總店」，自1971年發源於開封街，經歷了超過50年的經營，如今仍是眾多台北人心目中的排骨飯首選。
「台北東一排骨總店」西門町必吃夜總會排骨飯/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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「台北東一排骨總店」位於台北百樂大廈二樓，從捷運西門站5號出口步行過來，只要5分鐘即可抵達。雖然是位於二樓，但不用搭電梯，只需走上幾個台階就能到店門口。一走進店面就讓人驚艷，店內的裝潢還原70年代夜總會氛圍，霓虹燈、七彩水晶球、紅地毯和彩繪玻璃裝飾，處處充滿華麗復古的意境。

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「台北東一排骨總店」西門町必吃夜總會排骨飯/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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「東一排骨飯」的招牌料理自然是「排骨飯」，每份餐點都包含了一份香脆的炸排骨、一碗滷肉飯、三樣配菜和一碗湯。排骨以古早味做法，外層裹著厚厚的粉炸得酥脆，內裡的肉質卻鮮嫩多汁。配上酸脆的菜脯、小黃瓜，不僅解膩，還提升了整體的口感，滿足了老饕對傳統台式排骨飯的記憶。
「台北東一排骨總店」西門町必吃夜總會排骨飯/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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此外，店內還提供其他多種選擇，如雞腿飯、牛腩飯和魚排飯等。來這邊不僅可以享用排骨飯，還能體驗濃厚的台式懷舊氛圍。店裡後方還有個吧檯提供現打果汁、咖啡和啤酒等，更有香蕉船、冰淇淋等經典台式甜品，讓人體驗不同年代的感動，下次經過西門町就來體驗體驗舊時代的魅力吧。
「台北東一排骨總店」西門町必吃夜總會排骨飯/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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西門町美食推薦 台北東一排骨總店

地址：台北市中正區延平南路61號2樓
營業時間：10:30–19:50；週一公休

西門町美食推薦 台北東一排骨總店 推薦菜單

推薦菜單：排骨飯 $180

 

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