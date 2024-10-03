跟著玩新竹5大室內景點！不管是在炎熱天氣、濕黏雨天出門，在室內就能玩得盡興的景點最好玩，而新竹就有較不被人知道的室內遊玩景點，這次窩客島幫你整理「5大新竹室內景點」，假日探訪百年日式老宅，來趟懷舊復古小旅行，也可以到咖啡廳吹冷氣、擼貓、擼水豚，享受超療癒的下午茶時光。





新竹日式木屋老宅景點

百年日式木造老屋「辛志平校長故居本館」，為日治時期新竹中學的校長宿舍，室內重現當時日式書齋、茶之間、起居室等，放置各種相關資料，供遊客觀賞，也能坐在緣側空間欣賞庭院美景；另外也有「張學良文化園區」，是張學良被幽禁的所在，老宅中介紹歷史史蹟、當時張學良的生活，老宅控、歷史控來新竹這2處都不能錯過。





▲圖片來源：上圖「小虎食夢網」、下圖「貪吃猴」於窩客島的文章分享。



新竹室內景點玩整天都不夠

「福湯岩盤浴」不僅能換上韓風浴衣，體驗5種不同風格的岩盤浴，流汗紓壓後，還能到充滿懶骨頭、坐墊、電動按摩椅的臥榻空間小睡一下，也提供上千本圖書、漫畫，以及塌塌米、個人臥艙區，超多設施讓你假日來岩盤浴、看漫畫耍廢紓壓、玩整天都嫌不夠。





▲圖片來源：「京少」於窩客島的文章分享。



新竹室內景點帶小孩來玩

如果帶小孩來新竹動物園玩，附近的「春室」也很值得一去，春室內現場展示玻璃製作過程、玻璃藝術品，也能報名參加玻璃手作DIY，作出自己專屬的玻璃杯；3層樓老宅咖啡廳的「招財咖啡」，店內有10多隻可愛店貓可擼，此外還有2隻水豚，讓你在室內吹冷氣就能一次擼貓、擼水豚。





▲圖片來源：上圖「米陸愛享樂」、下圖「踢小米」於窩客島的文章分享。



辛志平校長故居本館

地址：新竹市東區東門街32號

電話：03-522-0351

張學良文化園區

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉256-6號

電話：03-585-6613



福湯岩盤浴

地址：新竹市北區大雅路88號B1

電話：03-542-3880



春室 SPRING POOL GLASS STUDIO + The POOL

地址：新竹市東區東大路一段2號

電話：03-561-1039



招財咖啡

地址：新竹市北區英明街6-1號

電話：03-525-5602