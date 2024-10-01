被網友笑稱是「被傢俱耽誤的美食餐廳」IKEA又出新菜了！為了歡慶來台30週年，IKEA瑞典餐廳特別推出台灣味十足的限定菜色，於即日起至11月底快閃登場，將最道地的超台美食搬到IKEA中，包括濃郁香醇的「花雕紙包雞」、口感豐富的「戰斧豬排佐三杯醬」，以及酸甜鹹辣俱全的「五味醬淡菜」。不僅如此，備受台灣人喜愛的「鹽酥雞」也強勢回歸。
首先登場的是經典冷盤「五味醬淡菜」，選用紐西蘭淡菜，搭配酸甜鹹辣的五味醬，將台灣辦桌的經典滋味帶到餐桌上。另一款台式三杯經典料理「戰斧豬排佐三杯醬」，以醬油、米酒和芝麻油製作而成的經典醬汁，大份量戰斧豬排香氣撲鼻，讓人難以抗拒。此外，IKEA也為秋冬進補推出「花雕紙包雞」，結合花雕酒的醇香與雞肉的鮮嫩，帶來暖心暖胃的美味。
素食愛好者也有專屬選擇！「紅燒鯊鯊排炒飯」以植物肉製作而成，外酥內嫩的植物排搭配紅燒醬與香Q米飯，讓人一口接一口停不下來。除此之外，IKEA還加碼推出超萌的「小花饅頭」，靈感來自SKOGSDUVA花型坐墊，造型可愛，口感Q彈，每個只要銅板價15元超划算。
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IKEA瑞典餐廳 台灣味新菜
販售時間：2024/10/1-2024/11/30
品項、售價：
五味醬淡菜 149元
戰斧豬排佐三杯醬 399元
花雕紙包雞 220元
紅燒鯊鯊排炒飯 199元
鹽酥雞 50元
小花饅頭 15元(期間限定：2024/10/17-售完為止)