10/2全台颱風停班停課不要亂跑！不斷變更路徑、又滯留的山陀兒颱風來襲，讓全台進入防颱準備，不僅要提前到超市搶買泡麵、生鮮好好窩在家中防颱之外，各地的百貨商城和電影院也都隨時監測即時颱風動向，調整營業時間，確保員工的安全。窩客島特別整理10/2全台百貨、影城營業時間異動，無論是否有營業也請大家不要冒著風雨危險外出。







台北百貨率先宣布10/2暫停營業的是有信義區貴婦百貨之稱的BELLAVITA以及台北101，為顧及顧客及員工的安全暫停營業一天。而目前確定10/2會正常營業的百貨，則是有新莊宏匯廣場、京站時尚廣場、NOKO忠泰樂生活。另外，SOGO、微風南山、微風廣場、微風信義、三井OUTLET、桃園台茂和桃園大江，就連高雄漢神巨蛋、左營新光等也在10/2早上確認正常營業，同時呼籲大家若風雨過大不要冒險出門。







首當其衝的南部區域，高雄in89駁二電影院10/2 暫停營業，而威秀影城部分則是台中以南據點，在10/2 中午12點前暫停營業，後續視風雨狀況調整。美麗新影城、新光影城則是宣布暫不開放10/2場次訂票、購票，是否營業將會是當天早上風雨情況公告。另外，美麗華影城則是率先公告10/2將正常營業，後續視風雨調整。



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山陀兒颱風10/2百貨暫停營業清單(持續更新中)

1、台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳 10/2 暫停營業。



2、BELLAVITA 10/2 暫停營業。



3、天母大葉高島屋 10/2 正常營業。



4、SOGO

忠孝館、復興館、敦化館、天母、大巨蛋、中壢、新竹、高雄店 10/2 正常營業。



5、京站時尚廣場(含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店) 10/2 正常營業，將視風雨大小進行滾動式調整。



6、統一時代 10/2 正常營業。



7、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸 10/2 正常營業。



8、三創生活園區 10/2 正常營業。



9、新莊宏匯廣場 10/2 正常營業。



10、遠東百貨

台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、高雄、台南大遠百成功暨公園店 10/2 正常營業。

花蓮地區 10/2 正常營業至22:00



11、環球購物中心

新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站、屏東市 正常營業



12、三井OUTLET 林口、台中港、台南 10/2 正常營業。



13、LaLaport台中 10/2 正常營業。



14、新光三越 全台正常營業。



15、台中廣三SOGO 10/2 正常營業。



16、桃園台茂購物中心 10/2 正常營業。



17、桃園大江購物中心 10/2 正常營業。



18、桃園華泰名品城 10/2 營業時間調整為11:00-17:00



19、高雄漢神 10/2 正常營業。



20、漢神巨蛋 10/2 正常營業。



21、高雄夢時代 10/2 正常營業。



22、NOKO忠泰樂生活 10/2 正常營業。

山陀兒颱風 10/2影城營業時間調整(持續更新中)

1、秀泰影城

基隆/欣欣/東南亞/板橋/土城/樹林/站前/文心/麗寶/嘉義/北港/仁德/花蓮/岡山/夢時代秀泰 10/2 正常營業

台東秀泰 10/2 暫停營業



2、光點華山 10/2 暫停營業



3、威秀影城

台中市、台南市、高雄市威秀影城，10/2 中午12:00前，暫停營業，後續視風雨狀況調整。

台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、花蓮縣威秀影城 白天正常營業，後續視風雨狀況調整。



4、百老匯影城

公館店、竹北店 10/2 正常營業。



5、國賓影城

台北、新北、桃園、台南、高雄義大、高雄SKM Park據點 10/2 正常營業。



6、In89

台北西門 、桃園站前、台中豐原、嘉義、高雄大立、澎湖 in89豪華影城 10/2 正常營業。

高雄in89駁二電影院 暫停營業



7、微風影城 10/2 正常營業



8、美麗新影城

大直、宏匯、台茂、淡海影城 10/2 正常營業。



9、美麗華影城 10/2 正常營業，後續將視風雨狀況進行調整。



10、新光影城

台北天母、桃園青埔、台中中港、台南西門 10/2 正常營業。

台北獅子林新光影城 10/2暫停營業



11、誠品影城 10/2 正常營業。



12、威尼斯影城 10/2 正常營業。



13、台北真善美影城 10/2 正常營業。