Lipton立頓與好丘Good Cho’s攜手推出全新聯名商品，這一次將經典茶飲與台灣最具人氣的貝果品牌結合，打造出令人驚喜的「醇奶焙茶貝果」。限量奶茶貝果自10/1起至12/31期間於好丘全台門市限量販售，並且在台北信義店舉行為期一個月的聯名快閃活動，讓消費者有機會在四四南村的好丘店面，享受特別設計的活動體驗。





立頓x好丘的全新商品「醇奶焙茶貝果」由立頓的焙茶粉揉入貝果麵團中，讓每一口都散發出淡淡的茶香，並且搭配濃郁香甜的奶油乳酪與白巧克力內餡，層層堆疊出豐富的口感。立頓嚴選的鹿兒島焙茶為這款貝果帶來了微微的煙燻香氣，與細緻的奶香完美融合，讓每口都不會感到膩口，同時保有茶與奶的雙重享受。



手工製作的貝果特有的Q彈嚼勁，再加上這樣的特殊內餡，為喜愛創新美食的消費者帶來全新的味蕾體驗。貝果的販售期間內，消費者只要購買兩顆「醇奶焙茶貝果」，即能獲贈立頓茶歐蕾系列飲品一瓶，這樣的超值組合每月限量供應3,000份，售完為止。



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除了「醇奶焙茶貝果」之外，這次聯名活動也特別推出了立頓的兩款經典茶歐蕾飲品「焙茶歐蕾」與「醇奶茶歐蕾」，讓消費者能夠與貝果搭配品嚐，獲得雙倍享受。立頓的「焙茶歐蕾」選用了來自日本鹿兒島的焙茶葉，經過細膩的烘焙工法，賦予焙茶濃厚的煙燻香氣。搭配紐西蘭乳源的純淨奶香，呈現出雙重濃郁的口感，讓焙茶與奶香交織出完美的平衡。而「醇奶茶歐蕾」則選用了烏瓦紅茶，這種茶葉來自高海拔的地區，細膩的茶香讓每一口都能感受到自然純粹的茶韻，搭配滑順的奶香，帶來多層次的口感享受。這兩款飲品不僅能單獨品嚐，與「醇奶焙茶貝果」的聯名更是將這次的聯合活動推向味蕾的高潮，讓秋冬的茶香與奶香成為消費者必須嘗試的美味體驗。



此外，本次活動也特別設計了抽獎活動，凡在活動期間於好丘全台門市購買聯名貝果的消費者，將有機會參加「茶歐蕾好丘聯名貝果讓你好運焙增！」的抽獎活動。每購買一顆聯名貝果即可獲得一張抽獎券，幸運的消費者將有機會贏得日本雙人來回機票，讓這次的焙茶貝果體驗更添精彩。



好丘信義店的快閃活動也將帶來更多互動驚喜，從10/1至10/31，消費者可以參與現場特設的解籤活動，購買聯名貝果後即可獲得詩籤，透過簡單的默念與籤詩解讀，讓消費者能夠從中找到與自己問題相關的答案。這樣的活動設計帶來了心靈上的共鳴與驚喜，讓消費者在享受美食之餘也能感受到來自日本神社般的靜謐與靈感。





立頓Ｘ好丘 聯名活動

活動時間：2024/10/1 - 2024/12/31

活動地點：好丘全台門市

活動內容：購買兩顆聯名貝果，贈送立頓茶歐蕾飲品一瓶，每日限量3000份；購買貝果即可參加抽獎，有機會贏得日本雙人來回機票；信義店快閃活動現場設有解籤活動。

快閃店時間：2024/10/1 - 2024/10/31

快閃店地點：台北市信義區松勤街 54 號（好丘信義店 • 四四南村）