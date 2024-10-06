台中江浙料理推薦！「弄堂江浙一味」為道地的江浙料理餐館，老闆以承自父親的精湛廚藝征服廣大饕客的味蕾，老闆娘則負責備料以及外場事宜，每一款江浙料理皆是夫妻倆齊心之作，由於口味道地，不乏外縣市饕客專程前來品嚐老闆的好手藝。
鄰近第五市場的「弄堂江浙一味」，自2016年開業以來，憑藉著老闆自資深廚師父親習得的超群「功夫」，以及老饕們的口碑相傳，低調小巧的餐館至今已累積了無數忠實顧客；雖然「弄堂江浙一味」僅有四組座位，但每日專程前來外帶道地江浙料理的客人絡繹不絕。
「弄堂江浙一味」每道料理都值得一嘗。其中，特別推薦寧波老菜「老少蛋」，ˋ煎至金黃酥脆的蛋，搭配木耳、筍絲、韭黃、菠菜拌炒，口感脆中帶軟，有突出的醬香味以及帶點雞湯的甘甜；「鯗㸆燒肉 」是經典的傳統料理，且由於鯗有幸運之意、象徵年年有餘，更是道吉祥菜。整體油而不膩、下飯開胃；而湯中之王「砂鍋醃篤鮮」絕對是湯控必點，以高湯慢火熬煮金華火腿、百頁、青江菜等，時間是成就美味的最大關鍵，乳白色的湯頭香濃溫潤，並能深刻感受到膠質。
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弄堂江浙一味推薦
老少蛋、鯗㸆燒肉、砂鍋醃篤鮮
弄堂江浙一味店家資訊
地址：台中市西區民生路77巷1號
電話：0983 667 200