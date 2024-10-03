中山站誠品南西大改裝，更好逛了！誠品生活南西於10月9日正式揭開自開幕以來最大規模的改裝計畫，並以週年慶作為亮點活動。本次改裝囊括全球近70個生活美學品牌，從香氛、美妝到時尚潮品一應俱全。週年慶期間，消費滿額還可享折扣回饋，無論是香氛美妝還是全館消費，都有豐富優惠等你來搶。







除了引進多元的國際品牌，特別引人矚目的是法國知名香水品牌「L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香」全台首家旗艦店登場，法式低調奢華香氛。另外，還有擁800年歷史歐洲最古老香氛藥坊Santa Maria Novella、傳承古典香水工藝的Atelier Cologne歐瓏等，，讓香水控超期待。此次週年慶另一大亮點是expo SELECT的藝術展區，全新藝術空間由旅居倫敦的插畫家Beryl Wu精心打造，展現台式生活美學。







Y2K風潮持續席捲，誠品生活南西特別推出懷舊快閃活動，90年代風靡一時的日本電子寵物「塔麻可吉Tamagotchi」強勢回歸，經典版本和Hello Kitty聯名款均現身快閃活動中。除了潮玩，南西館內更推出熱門甜點品牌，從Creaminal的招牌可頌到MATCHA ONE的抹茶系列甜點，眾多美食供應滿足味蕾，搭配限時優惠，讓消費者在週年慶期間享受雙重快感。



