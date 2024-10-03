麥當勞「三角巧克力派」回來了！日本麥當勞新升級「柴犬三角巧克力派」全新登場，預計於10/9正式開賣。這次不僅有新推出的「地瓜焦糖口味」，更加碼打造「黑柴」、「芋柴」兩種超卡哇伊的包裝，最近到日本可別忘記打卡。
▲圖片來源／マクドナルド
只要秋冬到日本旅遊，絕對要吃到麥當勞「三角巧克力派」。日本麥當勞即日起也正式宣布，將於10/9起，於全日本麥當勞門市限量販售，一次推出兩款甜點，分別是全新口味「三角巧克力派 地瓜與焦糖」，以及備受喜愛的經典口味「三角巧克力派 黑」。
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▲圖片來源／マクドナルド
這次的新口味「地瓜與焦糖」將酥脆的派皮包裹著綿密的地瓜內餡，搭配焦糖玉米脆片，讓口感更為豐富。派皮加入了焦糖風味，與地瓜的自然甜味相得益彰，每一口都充滿秋日的溫暖氛圍。而另一款「三角巧克力派 黑」則延續了經典的濃郁巧克力內餡，搭配細碎的杏仁粒，帶來濃厚又層次豐富的味覺體驗。
▲圖片來源／マクドナルド
除了美味的三角巧克力派，這次還推出了全新的柴犬主題限量包裝，分別對應地瓜口味的「芋柴」與巧克力口味的「黑柴」，可愛的包裝設計讓這份點心不僅美味，也變得更具收藏價值。最近有到日本的朋友，絕對要買來打卡拍照。
▲圖片來源／マクドナルド
日本麥當勞 柴犬三角巧克力派
販售時間：10/9開賣
販售價錢：
三角巧克力派 地瓜與焦糖／180円（預計販售到11月上旬）
三角巧克力派 黑／160円（預計販售到12月下旬）