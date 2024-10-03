少女超愛「彩虹熊Care Bears」家樂福就能買！家樂福這次特別與Care Bears合作，帶來超萌的「歡樂熊時光」聯名系列小物，活動推出8款限量商品，包括毛毯、行李箱、馬克杯等，即日起指定商品消費不限金額就可以加價購，同時更推出299元驚喜福袋，一次把超萌熊熊都帶回家。



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這次Care Bears與家樂福攜手合作，一共推出8款超可愛且實用的聯名商品。包蘭粉嫩系水藍色、粉色毛毯組，以及紫色、藍綠色的20吋行李箱，讓你不論在家還是旅行都能被可愛的Care Bears包圍。還有陶瓷馬克杯湯匙組及絨毛玩偶購物收納袋等，即日起至11/15前到家樂褔買指定類別商品不限金額，就可以加購，讓日常生活增添更多可愛感。





除了可愛的聯名商品，家樂福更在10/10起推出限量的Care Bears驚喜福袋，每袋售價299元，總共有15種組合福袋，內含價值超過900元的商品，讓粉絲一次入手，此外福袋中還有一張刮刮卡，有機會抽中更多獎品。本次福袋限量4,000份，鐵粉一定要準時先衝。









家樂福 Care Bears聯名加價購方式

活動期間：2024/10/02-11/15

活動方式：會員獨享單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品/美妝商品/ 衛生紙/衛生棉 / 護墊/口腔清潔/手動刮鬍刀/嬰兒、成人紙尿褲家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）商品消費不限金額即可以加購指定商品。

注意事項：

單筆交易限購3件，加價購商品除外，大宗採購不適用，商品尺寸及顏色以賣場實物為主，案樂福保有最終修改權力，超市僅販售陶瓷馬克杯湯匙組。



家樂福 Care Bears聯名加價購商品

Care Bears玩偶毛毯組(水藍)

加價購：599元，限量2450個



Care Bears(粉)

加價購：599元，限量2450個



Care Bears20吋行李箱(紫)

加價購：1,499元，限量1675個



Care Bears20吋行李箱(藍綠)

加價購：1,499元，限量1675個



Care Bears陶瓷馬克杯湯匙組(藍綠)

加價購：229元，限量1760個



Care Bears陶瓷馬克杯湯匙組(粉)

加價購：229元，限量1760個



Care Bears絨毛玩偶購物收納袋(紫)

加價購：399元，限量2450個



Care Bears絨毛玩偶購物收納袋(黃)

加價購：399元，限量2450個



家樂福 Care Bears 限量福袋販售資訊

活動期間：10/10(四)中午12:30

活動內容：家樂福量販/超市分店開賣限量4,000份Care Bears歡樂學驚喜福袋，每袋售價299元(每人限購1份)每代價值900元以上。凡購買驚喜福袋即可獲得刮刮卡一張。



詳細活動規範及供應情形，依 家樂福 官方公告為準。