來自泰國的頂尖女廚師Naree Boonyakiat將再次在台北萬豪酒店的INGE’S Bar＆Grill舉辦客座饗宴，這次的活動時間定於10/16至10/19。Naree曾於泰國版「Hell's Kitchen」節目中展露頭角，她融合泰國、日本及法式料理技法，並以「泰空曼步」為主題，帶來融合高空美景與美食的全新饗宴體驗。本次客座饗宴以八道式晚間套餐呈現，並採雙主菜形式，旨在為消費者提供無與倫比的餐飲享受，每位套餐價格為4,500元+10%，而餐酒搭配則為1,880元+10%，包含四款佐餐佳釀及特調。每日座位有限，這場美食饗宴無疑將是美食愛好者不容錯過的盛會。





Naree Boonyakiat這位泰國女主廚，不僅在泰國享有盛譽，還曾為日本首相及政商名流掌廚。她擅長將傳統泰式料理結合創新手法，這次她將日本松葉蟹、和牛、伊比利豬等高檔食材與台灣在地的香檳茸及櫻花蝦等融入菜單，呈現獨具風格的八道式晚宴。菜餚的精緻擺盤充滿設計感，色彩鮮明，並且以甜、酸、苦、辣、鮮五味的平衡為基礎，為食客帶來一場味覺與視覺的雙重享受。她曾被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」，這次的台北之行無疑將再度讓她的才華發揮到極致。





本次的饗宴將以三道泰國蘇可泰風味的開胃菜作為序曲。蘇可泰位於泰國北部，是泰國文化的發源地之一，其料理特色融合了多種泰式風味，注重風味的平衡，而不過度強調酸辣。本次饗宴的開胃菜包括「泰式香料櫻花蝦、松葉蟹肉佐辣椰子奶油沙拉及米餅」、「辣味厚岸生蠔佐鮭魚卵」，這些菜餚從輕盈的口感開始，逐漸過渡到鹹香酸爽的多重風味，為整場晚宴開啟了序幕。





而饗宴中的湯品「香檳茸酸辣胭脂蝦湯」，則是以經典的泰式酸辣湯底，加入台灣香檳茸及東北角胭脂蝦熬煮而成，酸香的湯頭與鮮嫩的蝦肉完美融合，鳥眼辣椒則為這道湯品增添了一抹辛辣感。而沙拉「礁岩龍蝦綠葡萄沙拉」則是以台灣龍蝦為主角，搭配酸甜的泰式醬汁及鮭魚卵點綴，為整場晚宴增添了清爽的口感。





這場饗宴的熱前菜是「日本和牛船麵」，Naree將經典的泰式船麵與台灣牛肉麵結合，創造出獨特的風味體驗。湯底使用豬大骨、椰奶等食材熬煮六小時，再搭配鮮嫩的日本和牛及各種香料，帶來濃郁而富有層次的味覺享受。沙碧「柿子薑冰沙」則是以柿子果肉及柚子糖醬製成，清爽的口感搭配些許新鮮薑碎，為整場晚宴提供了最佳的過渡。





雙主菜之一的「馬薩曼烤伊比利豬」是以泰國南部著名的馬薩曼咖哩為靈感，Naree以椰奶、魚露等多種香料調製出獨特的咖哩醬，並以酸甜的柚子醋替代傳統砂糖，讓整道菜更加輕盈。搭配著泰國香米及栗子，這道主菜展現了泰國料理的多層次風味。而另一道主菜「皇室咖哩魚」則是源自傳統泰國皇室料理，濃郁的黃咖哩搭配新鮮魚菲力，帶來奢華的味覺體驗。



台北萬豪酒店「泰空曼步」客座饗宴

活動日期：2024/10/16至2024/10/19

地點：台北萬豪酒店INGE’S Bar＆Grill

主廚：泰國頂尖女廚師Naree Boonyakiat

菜單形式：八道式晚宴，採雙主菜設計

價格：

晚宴套餐：每位4,500元+10%服務費。

餐酒搭配：每位1,880元+10%服務費（包含四款佐餐佳釀及特調）。

特色料理：泰式香料櫻花蝦與松葉蟹肉沙拉、香檳茸酸辣胭脂蝦湯、日本和牛船麵、馬薩曼烤伊比利豬、皇室咖哩魚、泰式提拉米蘇等八道精緻料理。



台北萬豪酒店INGE’S Bar＆Grill

電話：(02)2175-7999

線上訂位：https://reurl.cc/5dvpW7