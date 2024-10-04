買柳丁綠、送柳丁樹！大苑子為了讓人最當季、最新鮮的鮮果手搖杯，這次直接送你「柳丁樹」自己種。10月7日起，大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」強勢回歸，這次還有超特別的活動，讓你不只可以享受美味的柳丁綠，還能把一盆可愛的柳丁樹帶回家。只要當天在指定門市用大苑子PAY購買柳丁綠，就能參加限量柳丁樹贈送活動，粉絲們自己在家就能種柳丁。



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「台灣鮮搾柳丁綠」是大苑子秋冬的經典飲品，選用100%台灣新鮮柳丁現搾，保留天然精油的香氣，搭配清爽的翡翠綠茶，酸甜中帶著回甘。每年10月到12月柳丁盛產季節，粉絲們都會等著這杯柳丁綠的回歸，這次「台灣鮮搾柳丁綠」在10月7日起開賣，讓粉絲們喝到專屬於秋天的味道。





配合新品上市，大院子在10月7日當天推出「買柳丁綠、送柳丁樹」活動，在全台9間指定門市用大苑子PAY購買柳丁綠，就直接送你一盆柳丁樹盆栽。此外，大苑子還推出會員優惠活動，會員每週一到週四都有不同的驚喜。包含滿額送文山青茶，奶茶買一送一、蘋果冰茶第二杯半價等優惠，會員一定不能錯過大苑子隱藏版優惠。





大苑子 台灣鮮搾柳丁綠

開賣日期：10/7(一)起

售價：北部 75元/大杯、中南部 70元/大杯

販售門市：全台大苑子



大苑子 台灣鮮搾柳丁綠 開賣日活動

活動日期10/7(一)，一日限定

活動內容：開賣日當天使用大苑子PAY完成購買「台灣鮮搾柳丁綠」，活動期間每位會員限乙盆，數量有限，贈完為止(每單可獲得柳丁盆栽乙盆，每單僅限贈送乙盆，依各門市準備數量為主)。

活動門市：市府夢想店、新店中正店、新竹北大店、豐原三民店、逢甲福星店、彰化民族店、花壇店、埔里店、西螺店

注意事項：各家門市數量有限、贈完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。