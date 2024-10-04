隱藏在中山站附近4樓的欣葉NAGOMI和食饗宴吃到飽，這次終於換上秋季新菜！被譽為中山站最強日式吃到飽欣葉NAGOMI和食饗宴，導入日式極致服務和最道地的和食料理，是台北吃到飽控必吃清單之一。這次換上秋季新菜，共有28款限定料理，嚴選秋季食材為大家獻上「小羔羊排」、「鴨肉涮涮鍋」、「蟹肉真丈」、「奶油起士燻鮭卷」等特色料理，全都在吧台無限吃。







秋季是海鮮肥美時刻，料理長集結山珍海味特製季節三品「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」，松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿，又或是用白酒醃漬的無花果搭上無毒白蝦，都讓人口齒留香。「鰻魚彩椒凍」選用油脂豐厚的白鰻，搭配北海道乾干貝製成的土佐醋凍，酸鹹甜鮮的多層次滋味讓人一試成主顧。







而當季的小卷也成為主角，以「義大利紅酒醋蕃茄小卷」為例，將彈牙肥美的小卷以紅酒醋調味，凸顯了食材本身的清新甜美。微涼秋風適合來點暖呼呼的料理，NAGOMI和食饗宴 推出「日式鴨肉涮涮鍋」以及「北海道白醬秋鮭」特別受饕客歡迎。櫻桃鴨與各種菇蕈相結合，涮煮出豐富的口感與油香，而秋鮭則在濃郁的白醬調味下更顯柔嫩鮮美。





NAGOMI和食饗宴 店家資訊

訂位電話：(02)2559-2258

地址：台北市大同區南京西路62號4樓



NAGOMI和食饗宴 價錢

週一~週五 午餐1,380元、晚餐1,580元

週六~週日 午餐、晚餐1,780