吃到飽控不能錯過的必吃新菜單！大直豐FOOD海陸百匯推出「美式嘉年華」主題季，為吃到飽控帶來一場舌尖上的美國風味之旅。再加碼身分證號碼中含有5、2、7、6這四個數字中的任三碼，即可在平日午餐或晚餐時享用免費加菜，多一道美式嫩煎牛小排或龍蝦料理。
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美式料理向來以大膽的味道和豐富的口感著稱，這次活動中的經典菜色包括水牛城辣雞翅、德州BBQ豬肋排、美式通心粉MAC AND CHEESE等，每道菜都帶有濃郁的美國風情。水牛城辣雞翅被視為下酒好菜，外皮酥脆、內裡多汁。德州BBQ豬肋排則使用南方香料低溫燻烤，肉質軟嫩而香氣十足。此外，還有夏威夷拌飯POKE和美式壽司加州捲等，提供消費者不同的選擇，滿足各種口味需求。不可錯過的還有美式啤酒雞，這道經典料理以鮮嫩的雞肉和濃郁的啤酒香味道融合，吃過後讓人回味無窮。
除了經典美式料理，這次活動中的另一大亮點就是平日晚餐與假日午晚餐限定的美式煙燻牛胸肉。這道菜品肉質紅潤柔軟，肥美多汁，配上淡淡的煙燻香氣，讓每一口都充滿層次感。手抓海鮮則將松葉蟹、蝦子、淡菜、透抽與蛤蠣搭配特製醬料一同呈現，辛香的口感與豐富的層次令人食指大動，彷彿置身美國南方的海邊餐廳，享受著豐盛的海鮮大餐。
活動期間恰逢尾牙與春酒的聚餐季節，大直豐FOOD海陸百匯特別推出團體優惠，滿15人同行可再免費招待2位客人。除此之外，現場加碼贈送50盎司美國戰斧牛，每一口都飽滿了黃金酥脆的外皮與粉紅色多汁的肉質，這道戰斧牛價值高達4,599元，讓人一次滿足對豪華美食的渴望。活動現場還提供哈根達斯冰淇淋和春一枝水果冰棒等甜品，讓人從頭到尾都能享受到頂級餐飲的奢華體驗。
豐FOOD海陸百匯「美式嘉年華」吃到飽主題季
活動時間：年末限定推出
活動地點：大直豐FOOD海陸百匯
活動優惠：身分證號碼含5、2、7、6三個數字中的任三碼，平日午餐或晚餐可免費享用美式嫩煎牛小排或龍蝦料理一份。
尾牙春酒優惠：團體滿15人再贈送2位免費餐點。加贈50盎司美國戰斧牛，價值4,599元。
活動特色菜色：水牛城辣雞翅、德州BBQ豬肋排、美式通心粉MAC AND CHEESE、夏威夷拌飯POKE、美式加州捲、美式啤酒雞等超過25道經典美式料理。
限定菜色： 平日晚餐與假日午晚餐限定美式煙燻牛胸肉、手抓海鮮（松葉蟹、蝦子、淡菜、透抽、蛤蠣拌特製醬汁）。
豐FOOD海陸百匯
地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-8502-0555
官網：https://www.ffood.tw