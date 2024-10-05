隨著2024年「ITF台北國際旅展」的熱潮即將掀起，台北萬豪酒店提前開展了一場限時線上旅展活動。這次線上活動將從10/7中午12點開始，持續到11/4晚間11點59分。活動中台北萬豪酒店精選館內五大餐廳，推出多達8款超值餐券，最低折扣可至64折起。



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這次台北萬豪線上旅展的最大亮點之一便是「Garden Kitchen」推出的平日午間自助餐券，以千元有找的價格吸引眾多消費者目光。這款自助餐券每張售價900元，一套十張總計9,000元，相當於64折優惠。Garden Kitchen以其優雅的用餐環境著稱，擁有如夢似幻的玻璃屋花園景致，為消費者提供一場視覺與味覺兼具的饗宴。餐廳設有五大主題區域，從新鮮海鮮到精緻甜點，應有盡有。無論是來享受豐富的海鮮，還是品嚐各式精湛的冷盤和熱食，Garden Kitchen都能帶來令人難忘的用餐體驗。





對於肉食愛好者來說，Lobby Lounge的晚間牛排吃到飽餐券無疑是一大驚喜。這款餐券每張售價1,199元，一套五張總價5,995元，相當於75折優惠。Lobby Lounge主打美國爐烤肋眼牛排，以其豐富油花和細嫩肉質，滿足了所有對牛排有高要求的消費者。這道招牌牛排由主廚精心烹製，搭配以牛骨與紅酒熬煮的濃郁紅酒醬，讓每一口都充滿濃郁的滋味。此外，餐券還包括香酥脆薯、濃湯和沙拉，並提供無限量供應的軟性飲料。這樣的用餐體驗對於愛好肉類的消費者來說，絕對是不容錯過的美味盛宴。





此外，Mark's Teppanyaki的平日午間海陸套餐雙人券也備受期待。這款餐券每張售價4,880元，相當於79折優惠，特別適合追求高級料理的饕客。這家餐廳以頂級鐵板燒料理聞名，深受政商名流的喜愛。套餐內容豐富，包括經典的美國頂級肋眼牛排、綜合海鮮盤、雞肉山椒山葵等多道佳餚，搭配主廚精心準備的手工甜品與兩杯紅茶，帶來無與倫比的美味享受。這款餐券的另一大亮點在於互動式桌邊服務，消費者可以近距離觀賞主廚的精湛手藝，讓用餐過程更加趣味十足。





而對於熱愛烤鴨的消費者來說，宴客樓的冠軍烤鴨三重奏券則是不可錯過的選擇。這款餐券每張售價3,580元，適用於四至六人共享。宴客樓的烤鴨曾榮獲全台評比冠軍，這次推出的烤鴨三重奏更是創新搭配了威士忌醬及百香果青木瓜等獨特調味。這道烤鴨料理分為三重享受，從片皮烤鴨到鴨粥、鴨絲米粉或鴨湯，再到麻香辣滷鴨翅，層次豐富多樣，讓消費者品味到烤鴨的多重風味。此外，套餐還附贈古早味冰淇淋捲及楊梅汁，為這場頂級盛宴劃下完美句點。





最後，INGE’S Bar & Grill的雙人海陸分享餐則以其高空景觀與精緻料理著稱。這款餐券每張售價4,280元，相當於77折優惠。餐廳位於飯店20樓，提供270度的絕佳視野，讓消費者在享用美食的同時，還能欣賞台北101及基隆河的美麗景致。分享餐內容豐富，包含了蒜香奶油波士頓龍蝦和美國頂級安格斯黑牛肋眼牛排，兩款主菜均以頂級食材烹調，滿足了對高端餐飲有著嚴格要求的消費者。



台北萬豪酒店線上旅展優惠餐券列表

這次台北萬豪酒店的線上旅展活動不僅餐券種類豐富，還加碼推出了限量的自助餐券買一送一優惠。10/11及10/25中午12點，消費者可在線上限量搶購，每日限量50組，售完即止。這次活動無疑為消費者提供了超值的餐飲選擇，無論是朋友聚餐、家庭團圓，還是個人享受，都能在台北萬豪酒店的餐廳中找到最適合的選擇。

活動時間：10/7中午12時至11/4晚間11時59分

台北萬豪酒店線上旅展網址: https://reurl.cc/1GobqX



Garden Kitchen 平日午間自助餐券

價格：900元/張（64折優惠）

套餐：10張9,000元

內容：自助餐，包含新鮮海鮮、冷盤、熱食、甜點等



Lobby Lounge 晚間牛排吃到飽餐券

價格：1,199元/張（75折優惠）

套餐：5張5,995元

內容：美國爐烤肋眼牛排吃到飽，含香酥脆薯、濃湯、沙拉、無限量軟性飲料



Mark's Teppanyaki 平日午間海陸套餐雙人券

價格：4,880元/張（79折優惠）

內容：頂級肋眼牛排、綜合海鮮盤、手工甜點、兩杯紅茶，含桌邊服務



宴客樓 冠軍烤鴨三重奏餐券

價格：3,580元/張

內容：適用四至六人共享，包含片皮烤鴨、鴨粥或鴨湯及麻香辣滷鴨翅



INGE’S Bar & Grill 雙人海陸分享餐券

價格：4,280元/張（77折優惠）

內容：蒜香奶油波士頓龍蝦、安格斯黑牛肋眼牛排，位於飯店20樓270度高空景觀餐廳



Garden Kitchen 自助餐買一送一優惠

價格：限時限量搶購，10/11及10/25中午12時，每次限量50組

內容：自助餐券買一送一，提供豐富自助餐選擇