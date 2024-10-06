台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café吃到飽為慶祝德國慕尼黑啤酒節，特別推出「德式美饌饗宴」活動，於10/4至10/31期間限定。此次活動匯集國際主廚團隊的精湛廚藝，帶來超過二十道經典德國料理，讓台北美食愛好者不用飛到德國也能爽吃道地德國美食。



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遠東Café吃到飽德國美食新菜單亮點包括外酥內嫩的「德國烤豬腳」、多汁飽滿的「德國啤酒豬肉香腸堡」、以及充滿啤酒香氣的「德式黑啤酒煎鮮蝦」，每道菜都完美呈現了德國料理的傳統風味。此外，多款經典德國香腸，如巴伐利亞白香腸、法蘭克福香腸和德國辣味香腸，都是此饗宴不可錯過的經典選擇。而活動期間，更有慕尼黑限定黑、白啤酒助陣，讓消費者在品嚐美食的同時，享受啤酒與美食的絕妙搭配，沉浸在這場歡樂的美食盛宴之中。





德國慕尼黑啤酒節是全球知名的年度盛事，源自1810年的皇室婚禮，當時正值啤酒原料大麥與啤酒花豐收季節，於是全城百姓與皇室共襄盛舉，演變成一個以啤酒為主的慶典活動。而台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳，為了讓台灣吃到飽控也能參與這場國際性嘉年華，特別策劃了這次德式美饌活動。消費者不僅可以在充滿歡樂氛圍的餐廳裡品嚐到正宗德國料理，還能體驗大啖美食、暢飲啤酒的暢快感。





遠東Café吃到飽主廚精選的多道德國美食，其中最具代表性的「德國烤豬腳」，是以低溫慢烤和高溫油炸技法交替處理，外皮金黃酥脆，內裡鮮嫩多汁。配上酸菜或是芥末醬，既能中和油膩感，也能提升口感的層次。如果搭配一杯冰涼的慕尼黑啤酒，享受美食的同時，體驗德式大口吃肉的豪邁快感。而德國香腸更是此次美食饗宴的經典代表，包含巴伐利亞白香腸、法蘭克香腸以及德國辣味香腸，每款香腸皆以獨特的香料及製作技術呈現出豐富多樣的風味。主廚更是精心挑選搭配的酸菜和啤酒，讓食客品嚐時可以感受到每一道料理的細緻與獨特。





除此之外，這場德式美饌饗宴還有多道海鮮與肉類的美味佳餚，包括以德式黑啤酒烹煮的煎鮮蝦。這道料理以黑啤酒的濃郁香氣滲透進蝦肉，使其在煎烤過程中散發出微苦的麥香，與鮮嫩的蝦肉口感相得益彰。另有德式芥末籽茴香鱸魚，以特製白醬結合茴香的甘甜氣息，再加上微辣的芥末籽，為吃到飽控帶來更具層次的味覺體驗。主廚為了提供更多元的選擇，特別設計了慕尼黑牛肉漢堡與德式煎馬鈴薯這兩道現點現做的西式料理。





甜點方面，主廚團隊也為吃到飽控精心準備了多款經典德式甜點，從香濃的「德國芝士蛋糕」到酸甜可口的「德式蘋果派」，每一款甜點皆呈現出德國甜點的獨特風味與多樣性。餐後來上一塊「柏林果醬麵包」或是「德國結麵包」，配上一杯香醇的咖啡或是啤酒，為這場豐富的美食饗宴劃上完美句點。這次的德式美饌饗宴，不僅讓吃到飽控可以在台北即可享受到地道的德國料理，更是一場跨越文化界限的美食體驗。無論是品嚐道地的德國烤豬腳還是搭配黑、白啤酒的豐富菜餚，這次的活動無疑是德國料理愛好者與啤酒愛好者不可錯過的盛會。消費者如欲參加，敬請提前訂位，這場美食與啤酒的盛宴將帶給食客無限的快樂與滿足。

台北遠東香格里拉

地址：台北市敦化南路二段201號

電話：(02) 2378-8888

網址：www.shangri-la.com/taipei

