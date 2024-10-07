花蓮必吃美食！在地人也瘋狂的「單一純賣雞湯小卷米粉」，主食顧名思義僅有雞湯小卷米粉一樣，整碗雞湯小卷米粉不光是好料滿滿，還能免費加湯、加米粉。喜歡嗜辣的饕客必加泡椒以及些許泡椒汁，讓整體鮮美程度更上一層樓。







「單一純賣雞湯小卷米粉」位於花蓮市中美街上、正對面為花蓮煙波飯店，只賣雞湯小卷米粉和幾樣小菜就賣爆，從各地前來花蓮朝聖的人潮絡繹不絕，倘若不想久候，建議在中午營業時間11點前抵達；「單一純賣雞湯小卷米粉」絕對不能錯過的就是店家的自製泡椒，每組座位皆有一罐供饕客自行添加，泡椒的微辣和微酸讓湯頭的層次大幅提升。



「單一純賣雞湯小卷米粉」的湯底和坊間的小卷米粉不一樣，是特別熬煮的雞湯，清甜並帶有鹹香的雞湯和小卷的甜相得益彰，而小卷份量大方、口感Ｑ彈，還能免費加湯、加米粉，而這樣一碗才110元，著實划算；此外，小菜部分特別推薦水果泡菜，以天然水果醃製泡菜，清爽、清甜又涮嘴，讓人一吃就停不下來。



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單一純賣雞湯小卷米粉推薦

雞湯小卷米粉、水果泡菜

單一純賣雞湯小卷米粉店家資訊

地址：花蓮縣花蓮市中美路67-2號

電話：0938 129 826