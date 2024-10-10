花蓮年輕人都愛來這裡！結合選物、古件、藝術展覽等的花蓮特色酒吧「島東驛電所」，廖老闆是出生於巴拿馬的台灣人，酒吧風格奇幻，空間融合各式各樣的元素卻不違和，甚至令人有種來到好友家作客的放鬆感，而除了特色調酒之外，也有供應母親手工菜包等小點心，是近年人氣居高不下的花蓮酒吧。



「島東驛電所」前身為鐵路警察局局長宿舍，建於1963年，2016年廖老闆一日散步經過時，深深被它的歷史氣息吸引，並於2017承租，希望能開一間如自家般溫暖的店，讓踏進此空間的人們都能好好放鬆；至於店名由來，「島東」正是花蓮所在位置，「譯電」則有解碼之意，親切的廖老闆藉以迷幻的空間、特色調酒直達人心。





在「島東驛電所」所見的各色古物和藝術作品，皆是廖老闆與家人的蒐藏，各式各樣的元素交織出具有獨特魅力的氛圍，令人想一來再來；特別經典調酒「島東巨獸」，以洛神花和琴酒為基底，並添加馬告和迷迭香等調製而成，滋味酸中帶甜，酒感較清爽。若是偏好酒感重的調酒，推薦嘗試以高山茶搭配琴酒的「一盞茶」。

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島東驛電所推薦

島東巨獸、一盞茶、菜包、福祿壽三喜拼盤

島東驛電所店家資訊

地址：花蓮縣花蓮市福建街436號