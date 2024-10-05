為了慶祝國際咖啡日，人氣餐廳PASTAIO於光復、內湖、新店和林口四間分店推出一系列吸引人的咖啡優惠活動。從9/30至10/31，這四間餐廳在平日下午2點至5點之間，特別提供咖啡品項買一送一的超值優惠，就是要讓所有咖啡愛好者一起把國際咖啡日、喝成國際咖啡月。



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此外，優惠之外、PASTAIO的全日營業時段提供了豐富的餐點選擇，不僅有前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵和肉品排餐，還有多款精緻甜點，像是西西里捲、泰式奶茶布丁、熔岩炙燒起司蛋糕、檸檬塔、微醺提拉米蘇、焦糖蘋果巴斯克以及松露冰淇淋等。這些餐點不僅顯示了PASTAIO對於料理和食材的堅持與講究，更彰顯了其對顧客高品質用餐體驗的承諾。





同樣地，PASTAIO對咖啡的用心也絲毫不馬虎。店內選用的咖啡豆來自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters，這些中深焙咖啡豆融合了中南美洲咖啡豆的厚實甜感和綿長的堅果餘韻。餐廳提供七款不同風味的咖啡，包括美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵、卡布奇諾、摩卡、西西里咖啡以及愛爾蘭咖啡等，讓顧客無論是喜好哪一種風味，都能在這裡找到心儀的選擇。這樣的咖啡品質再加上獨特的內裝設計，讓PASTAIO成為許多人選擇午後小聚或商務會談的理想場所。





PASTAIO於2020年在台北市東區成立，品牌名稱PASTAIO正是取自「製麵職人」的意思，反映出其主打新鮮手工義大利麵的理念。餐廳除了提供各式義大利麵外，還有多樣化的前菜、沙拉、湯品、排餐、甜點以及精選的調酒和葡萄酒飲品。



PASTAIO秉持嚴選食材的原則，並以標準化的作業流程，確保每一家分店都能為顧客帶來一致性的美味體驗。餐廳的輕奢內裝風格、挑高的明亮空間及時尚的擺設，與當代義式料理的創意巧妙結合，為顧客營造出充滿活力與時尚感的用餐環境。PASTAIO目前擁有光復、內湖、新店和林口四家分店，並計劃持續拓展版圖，為更多消費者提供獨特的義式餐飲體驗。







PASTAIO 咖啡買一送一

活動時間：9/30~10/31，平日下午2點到5點

活動地點：PASTAIO光復、內湖、新店、林口四家分店

活動內容：所有咖啡品項買一送一

額外資訊：餐點飲品供應至下午4點，需加收一成服務費

咖啡品項：美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵、卡布奇諾、摩卡、西西里咖啡、愛爾蘭咖啡