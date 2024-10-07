泡麵控最愛的日清巨大化！於全台唐吉訶德DON DON DONKI獨家搶先開賣的「日清杯麵巨大背包組」，完美比例還原杯麵外型的背包，內含14碗經典合味道系列碗麵，其中包括兩款「情熱價格大盛碗麵」，讓泡麵控看到就忍不住背著帶走，一秒成為日清泡麵富翁。







作為全世界第一碗杯麵始祖的日清杯麵，這次推出DON DON DONKI獨家限定「合味道背包組」，放大版的日清杯麵背包，背包拉鍊打開就猶如打開泡麵封膜一樣，整體設計更是讓人莞爾一笑，更有不少路過的民眾直呼要買回家給貓咪玩。超大的容量更可以當作購物袋使用。內藏有12款日清的經典杯麵口味，有經典海鮮味、酸辣蝦味、咖哩海鮮味、香辣海鮮味等，滿足泡麵控的胃。







除了經典的合味道碗麵，這次搭配的情熱價格大盛碗麵也不容錯過。醬油豚骨濃郁的湯底與彈牙的麵條完美結合，還有雞白湯的濃厚口感，都是這次特別的加碼商品。全新限量發售的背包與杯麵組合999元入手，，將為你的日常增添一份美味與驚喜，快來全台DONKI專賣店搶先入手。



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DON DON DONKI 日清杯麵巨大化 合味道背包組

售價：999元

內容物：巨型杯麵背包內含12碗合味道碗麵+情熱價格大盛碗麵(醬油豚骨&雞白湯)各一。

販售通路：全台DON DON DONKI搶先開賣