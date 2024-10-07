漢堡控又有新選擇了，全新「MOUMOU美式漢堡」一次開台北、台南兩間店！主打手工肉排、自製麵包的「MOUMOU美式漢堡」，將精緻料理的概念融入，嚴選優質肉品和小農直送蔬果打造特色漢堡，於10/7在台南新光西門首次亮相，緊接著10/9在微風南山盛大開幕，台南人和台北人一起嗑漢堡、吃炸雞。







MOUMOU美式漢堡顧名思義是以漢堡為主打，推出多款特製漢堡擄獲大家的胃，首推結合台灣金鑽鳳梨與特製辣醬「香煎鳳梨辣醬牛肉堡」，帶來甜辣交融的驚喜味覺；而「經典BBQ手撕豬肉堡」則以慢燉豬肉與濃郁的煙燻醬汁勢必將成為漢堡控的心頭好，每一口都充滿濃厚的美式風味。還有超台「青龍椒豆乳雞腿堡」、「先筍芥刀殺魚堡」等，每一款漢堡都疊滿各種配料，超厚尺寸讓人撐大下巴也要吃。







來到MOUMOU美式漢堡也不能錯過招牌薯條「現刨現炸的MOU薯」，使用當日新鮮馬鈴薯，經過去澱粉與專業油炸工序，打造出外酥內軟、香味十足的薯條口感，堪稱薯條愛好者的天堂。此外，還有美式炸雞、香酥魚塊等點心可選擇，飲料部分更是首推「泰奶奶昔」，整套吃下來幸福感爆棚。





MOUMOU美式漢堡 台南新光西門店

開幕日：2024/10/7 上午11點開幕

地址：台南市中西區西門路一段658號B2F



MOUMOU美式漢堡 台北微風南山店

開幕日：2024/10/9 上午11點開幕

地址：台北市信義區松智街17號B2F



MOUMOU美式漢堡 開幕優惠

1、開幕當天起20天於FB或IG社群打卡，購買兩份漢堡套餐送「美式炸雞一隻」。

2、MOUMOU會員再享優惠

入會好禮：加入會員購買主廚套餐加碼送「主廚玉米湯」一杯。

生日請吃雞：當月生日壽星享買漢堡送「美式炸雞」一隻。

集點換美食：馡曄旗下全品牌皆可累計，當日壽星消費點數兩倍送。



MOUMOU美式漢堡 菜單

