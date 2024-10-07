統一時代百貨台北店熱烈開啟超強週年慶，即將在10/7至10/20期間推出的第二波超值優惠更是令人期待。這次週年慶不分業種，全館指定櫃位只要單筆滿3,000元即回饋300元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元還可加送400元。同時，凡使用icash Pay綁定統一時代聯名卡再加碼，累計消費滿6,000元最高可回饋1,200元，等於享有高達20%的回饋率。此外，前四日購物滿1萬元可獲得500點OPENPOINT點數，讓消費者在週年慶期間享受雙重回饋。





同時，週年慶期間，深受粉絲喜愛的SNOOPY主題商品也將再次登場。10/10至10/13推出「史努比摺疊兩用野餐墊」，擁有可當作提袋與野餐墊的功能設計，隨身帶著便利；而在10/17至10/20期間，消費者則可兌換到「史努比連帽披肩毯」，兼具保暖與實用，收納後還能當作抱枕，適合家居或辦公環境使用。這些商品限量供應，讓SNOOPY粉絲們趕緊把握難得的收藏機會。





此外，統一時代百貨還特別推出「史努比寵物坐墊」作為限定滿額禮，消費滿1萬8千元即可免費兌換，也可以以700元的加價購形式取得此限量商品，適合家中有毛小孩的粉絲們。為戶外愛好者設計的「史努比戶外摺疊推車」，擁有大空間及摺疊收納設計，以1099元即可加價購得，絕對是露營或野餐活動的好幫手。這些限定加價購商品數量有限，建議有興趣的消費者提早行動。







最後，統一時代百貨為了感謝顧客的支持，還在指定餐飲櫃位推出持聯名卡享88折優惠的方案。活動期間，多家人氣餐廳也紛紛推出多人套餐優惠，包括すしの魚君的新櫃開幕、開飯川食堂的四人套餐，以及WIRED TOKYO豪華雙人套餐等。韓式料理則推薦涓豆腐的四人餐，而汆食作伙鍋提供的多人套餐還贈送QQ小卷一份，讓民眾在購物之餘也能享受美食時光。



週年慶除了購物優惠，還於10/3至10/14在B2特賣會場舉辦日本物產展，匯集多款人氣日式美食如京都甜醬汁糰子、草莓大福、鯛魚燒及櫻餅等，不僅讓人能在現場品嚐日本地道風味，更能選購金牌銀座餅等伴手禮，滿足想念日本味道的消費者。週年慶期間活動豐富多樣，是購物、美食、遊玩的好去處，讓人彷彿置身日本街頭，享受美食與購物的雙重樂趣。



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統一時代百貨台北店 週年慶相關資訊

活動期間：10/7至10/20

全館指定櫃位滿額回饋：滿3,000元送300元，使用icash2.0支付滿6,000元送400元，持聯名卡綁定最高可回饋1,200元。



統一時代百貨台北店史努比主題限定卡友禮

10/10至10/13：「史努比摺疊兩用野餐墊」，限量3,500份

10/17至10/20：「史努比連帽披肩毯」，限量2,000份



統一時代百貨台北店史努比主題滿額禮/加價購活動：

滿1萬8千元送「史努比寵物坐墊」，或700元加價購

消費滿2,000元可加價購「史努比戶外摺疊推車」1099元



統一時代百貨台北店史努比主題日本物產展

10/3至10/14舉辦，提供各式日式美食及伴手禮。