艾嘉食堂在全家就吃得到！「全家」與超人氣實境節目《艾嘉食堂》攜手，將節目中讓人垂涎的家常料理變身為便利鮮食，10/9起推出「艾嘉蛋炒飯」、「家傳炸醬麵」與「雞絲秘醬胡麻涼麵」三款新品。由金馬影后張艾嘉與其團隊在《艾嘉食堂》中精心打造，現在不用隔著螢幕流口水，只要到樓下全家就能品嚐。
「艾嘉蛋炒飯」選用新鮮青江菜、蝦仁與蛋，炒出鹹香撲鼻的鍋氣；「家傳炸醬麵」則融合張艾嘉的家傳食譜，炸醬加入牛番茄與烏醋，搭配彈牙的白油麵，樸實的外觀下隱藏著濃郁口感。「雞絲秘醬胡麻涼麵」則搭配清爽的黃瓜絲、雞肉絲與蛋皮絲，佐以濃郁胡麻醬，風味多層次。這些新品將為便利店鮮食注入更多家常溫馨的味道。
除了鮮食外，「全家」也將軟歐麵包系列進一步升級。全新推出的「起司核桃軟歐」、「蘭姆葡萄乳酪軟歐」和「藍莓可可軟歐」，選用來自日本九州的「熊本製粉」，以石臼磨製的高品質麵粉提升麵包Q彈口感和濃郁麥香。「起司核桃軟歐」鹹香滿滿，搭配香脆核桃與金黃軟穀物，越嚼越香；「蘭姆葡萄乳酪軟歐」則以澳洲乳酪與蘭姆酒醬調製，味道甜蜜平衡。即日起至10/15，軟歐麵包第二件6折優惠。
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全家、《艾嘉食堂》聯名商品
品項、售價：
艾嘉蛋炒飯 95元
家傳炸醬麵 89元
雞絲秘醬胡麻涼麵 79元
優惠：主副配優惠主餐+1副餐省5元、主餐+2副餐省10元
全家 軟歐食光新品
品項、售價：
起司核桃軟歐 45元
蘭姆葡萄乳酪軟歐(10/9上市) 45元
藍莓可可軟歐(10/9上市)45元
優惠：
1、即日起至10/15，指定軟歐系列，任選第二件6折優惠。
2、餐餐超值配：搭指定飲料享59元優惠。