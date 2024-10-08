每年10月的第二個星期五是世界雞蛋日，一年一度的雞蛋慶典再度席捲各地！為了讓更多愛蛋人士享受雞蛋帶來的豐富滋味與營養，大武山牧場攜手多個品牌，於全台推出「加顆蛋」系列活動，包括與人氣餐飲品牌「漢堡排 嘉」合作的免費加蛋體驗，還有與台灣純淨保養品牌「綠藤生機」推出的荷包蛋保養法活動，甚至在各大超市通路上推出超值蛋品優惠，就是要蛋蛋控盡情的吃蛋蛋。



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2024世界雞蛋日，「大武山牧場」與日本排隊名店「漢堡排 嘉」攜手合作，打造專屬於愛蛋人士的免費「加顆蛋」體驗。漢堡排嘉以現場手打的漢堡排及炭火高溫鎖住肉汁的獨特工藝廣受消費者喜愛，而特別適合搭配大武山牧場「生食級幸せ鮮蛋」的生雞蛋拌飯更是餐廳的招牌之一。即日起至10/31，凡於漢堡排嘉完成指定任務「嘉蛋舞」挑戰，並將影片分享到社群媒體平台，即可獲得免費加一顆生雞蛋的機會，讓顧客享受絕佳美味的生雞蛋拌飯。





而對於熱愛雞蛋的蛋蛋控們，整個十月份，只要到全聯福利中心或大潤發，就可以享受大武山牧場鮮蛋的促銷價。10/4起，全台多家全聯門市更將推出專為生蛋拌飯打造的「幸せ醬油」，昆布與柴魚的精華讓每一碗生蛋飯都更加鮮甜。此外，10/18北區全聯福利中心還將上架生食級的「幸せ鮮蛋」，讓台灣的蛋蛋控們也能享受日本職人級的生雞蛋。到10/31止，消費者還可在全聯、大潤發享有二件優惠，這是享受在家生蛋拌飯的絕佳機會，不容錯過。





最後，「大武山牧場」還在官網上推出買五送一的優惠活動，凡選購蛋捲商品五盒，即再送一盒原味蛋捲，並享免運優惠。選用五星牧場自產的AA級鮮蛋製作而成的「蛋入蛋捲」，以六圈工法製作，口感鬆脆且濃郁。此外，還有北海道十勝奶霜與古法熬製焦糖所製成的「濃厚雞蛋布丁」，三件以上同樣享免運優惠。這些精選甜點既是下午茶的理想搭配，也成為兒童和成人都難以抗拒的美味選擇。





大武山牧場「漢堡排 嘉」生雞蛋拌飯活動

活動內容：凡於「漢堡排 嘉」店內完成指定任務，並將挑戰影片上傳至社群帳號，即可享免費加顆大武山牧場「幸せ鮮蛋」。

活動期限：即日起至10/31。

注意事項：每日限量提供，先到先得。



大武山牧場綠藤生機「荷包蛋保養法」社群活動

活動內容：於社群上分享自製的創意荷包蛋形狀，即可參加活動並有機會獲得大武山牧場及綠藤生機提供的限量好禮。

活動期限：即日起至10/31。



大武山牧場全聯及大潤發雞蛋優惠活動

活動內容：購買大武山牧場鮮蛋可享促銷價，並推出「幸せ醬油」專為生蛋拌飯設計，適合搭配生食級「幸せ鮮蛋」。

活動日期：10/4起在全聯上架「幸せ醬油」，10/18起北區全聯福利中心上架生食級「幸せ鮮蛋」。

優惠方式：兩件以上享優惠價格，活動至10/31止。



大武山牧場官網「蛋捲買五送一」活動

活動內容：於官網購買五盒蛋捲即贈送一盒，並享免運優惠。

活動期限：即日起至10/20。



大武山牧場官網「濃厚雞蛋布丁」免運優惠

活動內容：購買三件以上即可享免運優惠。

活動期限：至10/31。

