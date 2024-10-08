神戶排隊鐵板美食「長田本庄軒」開到新光天母了！以其獨特的日式炒麵與鐵板料理著名「長田本庄軒」，坐在鐵板吧台處看著師傅手起刀落的料理秀，現點現炒的鐵板日式炒麵、大阪燒等，將神戶的經典家庭料理Bokkake（牛筋雜煮），成就一道道讓神戶人都排隊等吃的人氣美食。如今確定將在10/11正式插旗新光三越天母店，是繼南西店後台灣二號店，並推出滿500送500開幕優惠，超佛心。







長田本庄軒2號店新光天母門市，店內設計以大型馬蹄形的鐵板區為主，圍繞在鐵板區旁共19個座位，讓大家可以近距離欣賞鐵板料理的精湛技藝，宛如置身於神戶的老牌料理店。店內料理特色在於「牛筋雜煮」，源自戰後時期的庶民美食，將牛筋與蒟蒻結合，為神戶風味家庭料理。







菜單僅販售6款經典日式炒麵和5款大阪燒，特別推薦必點歐姆蛋炒麵，選用當地特色食材，融合牛筋雜煮和自家製麵條翻炒，麵條Q彈吸滿醬汁，讓人一口難忘。不吃牛肉的朋友，也能享受燉煮豬五花大阪燒，道地日式風味在這一次滿足。





長田本庄軒 新光三越天母店

開幕日：2024/10/11

地址：：北市士林區忠誠路2段200號3F



長田本庄軒 新光三越天母店開幕優惠

活動時間：2024/10/11、10/12

活動內容：慶開幕，結帳消費5百元送5百元抵用券，限量100名。