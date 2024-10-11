「黑鯨咖啡館」是一間以鯨豚為主題的花蓮咖啡廳，店內空間處處可見鯨豚元素，也有販售鯨豚相關周邊商品、海洋動物造型雞蛋糕；而老闆對於鯨豚的熱愛不僅展現於咖啡館，早在十幾年前她便通過黑潮鯨豚解說員，且咖啡館也會不定期舉辦海洋生態講座，無疑是鯨豚控必去的花蓮特色咖啡館。
阿甘老闆一人包辦「黑鯨咖啡館」所有大小事，甚至至今仍堅持耗時費力的手網烘焙咖啡豆，必須時刻觀察咖啡豆變化，唯手巧心細之人才得以勝任；阿甘不像泰半咖啡廳老闆熱情待客，如同晴日的海洋、表面上看起來平靜無波，但一提及海洋、鯨豚議題，便會發現暗藏海平面之下的熱情，她十分樂於和客人交流海上的所見聞。
阿甘老闆不是泡在「黑鯨咖啡館」就是泡在海洋，時而擔任黑潮鯨豚解說員、陪著觀光客出海尋鯨，時而頂著炙熱的艷陽乘風破浪在太平洋上奮戰、執行鯨豚個體識別影像紀錄及鯨豚水下聲音收錄等任務。尤其在紀錄片《男人與他的海》更是隨著知名海洋作家廖鴻基在黑潮上漂流長達144個小時。
「黑鯨咖啡館」必點海洋生物造型雞蛋糕配咖啡，阿甘老闆特別選用日本鑽石麵粉，強調絕不使用預拌粉，更沒有添加人工香精與色素。一份雞蛋糕共有大翅鯨、魟魚及海龜等五款海洋動物雞蛋糕，且不只是外型討喜，吃起來更是外酥內軟，和美麗的東海岸一樣，會讓人想念。
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黑鯨咖啡館推薦
咖啡、海洋生物雞蛋糕、和阿甘老闆交流海洋和鯨豚
黑鯨咖啡館店家資訊
地址：花蓮縣花蓮市林森路255-1號
電話：0953 428 861