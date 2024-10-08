千葉火鍋又有最新吃到飽品牌！超高CP值火鍋吃到飽「千葉火鍋」這次推出全新品牌「極千葉火鍋」，主打食材大升級，A5和牛、頂級海鮮、小農蔬食通通無限量吃到飽，佔地700坪、預計在2024年12月底於桃園正式開幕，火鍋控通通準備朝聖。



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千葉火鍋集團今年推出的「極千葉火鍋」將在12月底至2025年初盛大開幕，地點在桃園中路正光路、文中東路口 ，佔地超過700坪，融合了日式與現代設計風格。餐點上包含A5和牛、Prime牛肉、頂級現流海鮮、小農直送蔬菜、創意甜點等，為火鍋控、吃到飽控帶來最頂級吃法。







加上全新推出的「極千葉火鍋」之後，目前千葉總共有「千葉火鍋、新千葉、享千葉、極千葉」4大品牌，以食材等級、收放方式作為區別，但通通都是火鍋吃到飽餐廳。CP值最高的「千葉火鍋」火鍋吃到飽+自助吧吃到飽，整個餐期均一價，10月份更在竹北店推出獨家「250元松葉蟹腳無限吃到飽」加購優惠。「新千葉火鍋」則食材升級，並依照可選的肉品數量分成A、B 、C、特餐共4種價位吃到飽。





極千葉火鍋

全台3間分店的「享千葉」則提供近15款獨家湯底選擇、熱時選擇也更多，11月底前更推出期間限定「甜點祭」手工可頌，法式玫瑰、各式日式現作甜點，每日輪番推出。而這次推出的「極千葉火鍋」則主打頂級肉品＋頂級海鮮吃到飽，打造頂配版千葉火鍋。同時，千葉火鍋也特別針對會員推出「味來卡」會員卡升級活動，舊卡粉絲只需在活動期間憑卡消費，即可免費升級至黑卡並續展2年，原價500元的黑卡還可享用餐9折優惠。當月壽星粉絲更可領取30張當月5折券，天天吃千葉都半價。

預計開幕日期：2024年底

門市地點：桃園市桃園區文中東路360號