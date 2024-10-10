台中打卡景點帶你拍！台中必拍景點除了市區中央公園、國美館，其他地方也有不少獨具風格的打卡點，像是歷史老宅古蹟、古風庭園等，通通都要去過，窩客島幫你整理5大必拍的「台中打卡景點」，包括日治時期就有的洋樓、宿舍建築群，以及夢幻唯美的森林系打卡點，讓你拍出不一樣的台中打卡照。







台中打卡景點免費拍

建於日治時期的「一德洋樓」，不僅有超好拍的小洋樓，一旁的紅磚瓦三合院也與一般不同，有著西洋建築風格的圓柱、裝潢等，完美結合日洋、閩南三種風格，形成獨特的歷史氛圍，參觀完還有小池庭園可以觀賞、散步；由日式舊宿舍打造的「國家漫畫博物館」，除了博物館展區，日式建築本身就是一大打卡亮點，周圍也有販賣各種小點心、美食，來這看展、吃美食、拍美照，逛整個下午也沒問題。





▲圖片來源：上圖「捲毛阿偉」、下圖「Jason's Life」於窩客島的文章分享。



台中森林系餐廳打卡點

冬季限定的夢幻森林要拍！位在半山腰的「普羅旺斯庭園餐廳」，園內種植了多株落羽松樹群，樹林對面更有整排雪白色的白雪木花海，每到冬天便呈現落羽松與白雪木相織的唯美景象，讓人彷彿身在國外，只想來拍美照、不用餐的話，只要50元就能入園開拍。





▲圖片來源：「Kiwi」於窩客島的文章分享。



台中復古打卡點

以閩南風格打造的「民俗公園」，四合院內不管是中式造型迴廊、窗花都很好打卡，尤其是古色古香的後花園，小橋流水搭配古風亭台，復古場景讓你輕鬆拍出古風打卡照；「土牛客家文化館」則是重現客家風格建築，展示客家生活、文化、藝術等，光是古風建築就超氣派、超好拍，兩者都能免費入園參觀，台中免費復古打卡景點要去過。





▲圖片來源：上圖「省錢旅遊達人」、下圖「饅頭弟」於窩客島的文章分享。



一德洋樓

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

電話：04-2233-1165



國家漫畫博物館

地址：台中市西區林森路33號

電話：04-2371-0360



普羅旺斯庭園餐廳

地址：台中市北屯區東山路二段205-1號

電話：0911-126-257



民俗公園

地址：台中市北屯區旅順路二段73號

電話：04-2245-1310



土牛客家文化館

地址：台中市石岡區豐勢路德成巷10號

電話：04-2582-5312