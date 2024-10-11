假日想出門踏青先衝嘉義！嘉義因為地勢關係，光是阿里山就有許多壯觀的自然景點、步道，吸引各地遊客們朝聖，其中有不少輕鬆好走的景觀步道、觀景台，適合全家出遊踏青、飽覽山嵐美景，窩客島這次整理7個「嘉義自然系景點」，假日好天氣就跟著玩一波。





除了網美必拍的「瑞里綠色隧道」，在阿里山園區中的「迷糊步道」，也有著高聳茂密的竹林步道，是較少人知道隱藏景點，沿途有吊橋、木棧步道、木造涼亭等，幾乎都有林蔭遮蔽，不想曬大太陽、流得滿身汗就來這；擁有360度環景景觀的「小笠原山景觀台」，不管是來看日出、夕陽、星空，任何時段來都能看到絕美的山嵐景色，下次來嘉義出遊，不妨來這看看嘉義美景。





嘉義隱藏版竹林步道 #迷糊步道

部落客 sunny晴天的角落 造訪 迷糊步道 說：

迷糊步道沿途八成以上的路段都是漫步在竹林裡，曬不到什麼太陽，很涼爽，（很想爬山、走走森林步道又怕一直曬太陽的人，迷糊步道很適合你們），後段福山古道的部分可短暫享受被杉木林包圍的森林感<全文介紹>



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#迷糊步道

地址：嘉義縣番路鄉台18線

電話：05-259-3900







嘉義必訪瀑布步道園區 #圓潭自然生態園區

部落客 捲毛阿偉 造訪 圓潭自然生態園區 說：

園區佔地面積大，步道周圍被滿滿綠意給包圍，自然生態豐富耳朵能聽見蟲鳴鳥叫，眼睛更能從清澈的溪水中，看見溪魚在優游追趕，沿著步道走，走到前兩個瀑布根本沒難度<全文介紹>



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#圓潭自然生態園區

地址：嘉義縣竹崎鄉

電話：05-259-3900







360度環繞景觀台來這看阿里山日出 #小笠原山景觀台

部落客 安妮與沙小郭 造訪 小笠原山景觀台 說：

往小笠原觀景平台路途也很美！這裡也有不少人~但因為觀景平台可以容納更多人，再加上視野角度很多元。這裡可以看到層層山巒，整個是與山平行的感覺。<全文介紹>



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#小笠原山景觀台

地址：嘉義縣阿里山鄉

電話：05-278-7006







嘉義落羽松秘境不用人擠人 #迷霧松境

部落客 小詠 造訪 迷霧松境 說：

整個落羽松步道也不長，不消五分鐘就能走到湖畔盡頭。目前還沒完全轉紅，但紅紅綠綠交錯也十分好看。<全文介紹>



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#迷霧松境

地址：嘉義縣民雄鄉嘉111鄉道

電話：0988-231-391







網美必拍嘉義綠色竹林隧道 #瑞里綠色隧道

部落客 捲毛阿偉 造訪 瑞里綠色隧道 說：

仰望《瑞里綠色隧道》天空的角度也非常漂亮，讓人非常享受這氛圍。阿偉覺得第二段竹林更美一些，除了茂盛的密集竹林外，還有道路的蜿蜒曲線，拍起來更加有美感。<全文介紹>



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#瑞里綠色隧道

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-259-3900







嘉義低海拔步道看雲海 #阿拔泉山步道

部落客 貪吃猴 造訪 阿拔泉山步道 說：

沿途還有許多陡峭階梯地形還可以看到雲海風景，很適合全家大小跟登山新手來鍛鍊，可依個人體力接走獨立山O型，或是雲嘉七連峰路線，下山再到竹崎老街吃美食小吃<全文介紹>



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#阿拔泉山步道

地址：嘉義縣竹崎鄉







嘉義必拍茶園景觀步道 #太興岩步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 太興岩步道 說：

天氣好的話層疊茶園與群山美景盡收眼底，我們來的時候山嵐飄渺，視野不是那麼的好，但也讓人宛若置身仙境裡，步道前端就是深受大家喜愛的茶園步道，是木棧道，很多人都是為了它而來<全文介紹>



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#太興岩步道

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-259-4305



