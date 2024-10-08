2024年ITF台北國際旅展將於11月1日盛大開幕，成為全台最大旅遊盛會的焦點。隨著旅展日期的接近，台中知名的日月千禧酒店為了搶攻國旅商機，推出一系列線上旅展優惠活動，其中包含了一泊一食3.3折、一泊二食4折起，享饗樂自助餐吃到飽餐券券低至7.7折，滿足不同需求的旅客的需求。
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日月千禧酒店表示，在此次旅展的線上優惠中，最具吸引力的產品之一便是一泊一食的雙人住宿券，旅客可於平日入住日月客房乙晚，每張優惠價僅需4,500元，相較於原價13,860元享有約3.3折的優惠，並贈送饗樂全日餐廳的自助百匯早餐兩客。
這項優惠的設計不僅符合追求高品質住宿的旅客需求，更提供了以低價享受奢華的機會。此外，對於希望品嚐一泊二食體驗的消費者，酒店特別推出「完美饗樂」方案。雙人平日入住日月客房乙晚並附贈饗樂餐廳的自助百匯早餐及價值1,388元+10%的自助百匯晚餐，每張價格僅需6,800元，折扣約4折，讓旅客盡情享受日月千禧酒店所帶來的高端餐飲饗宴，並以實惠價格展開一場無與倫比的台中假期。
同時針對美食愛好者，日月千禧酒店饗樂全日餐廳在3樓推出的自助餐券更是絕佳選擇。此餐廳集合東西方的創意料理精華，從現切爐烤牛排、生猛海鮮到刺身及壽司，各類新鮮料理應有盡有，更有手工甜點以及紅白酒與生啤酒無限供應。此次活動中的十二張套券以12,000元的優惠價提供，每人平均只需1,000元即可享用平日午晚餐原價1,307元的自助百匯餐點，折扣約7.7折。還有六張與三十張套券供選擇，適合家人聚餐或朋友聚會的理想之選。
想要感受更高端餐飲體驗的消費者，24樓的極炙牛排館同樣推出精緻的午間品味套餐，並提供六張餐券組合優惠。每張餐券僅需6,000元，平均每人只需1,000元，即可享用原價1,298元的美味餐點。此套餐包含三款主菜選擇：美國極佳級翼板牛排6oz、普羅旺斯海鮮拼盤或香煎櫻桃鴨胸。極炙牛排館以嚴選頂級食材和匠心打造的菜色聞名，並為消費者提供主廚精選沙拉、湯品、甜點、手工麵包及咖啡或茶等豐富選項，完美滿足饕客對於高端料理的期待。
台中日月千禧 雙人一泊一食住宿券
內容：平日入住日月客房一晚，贈饗樂全日餐廳自助百匯早餐兩客
價格：4,500元
原價：13,860元
折扣：約3.3折
台中日月千禧雙人一泊二食住宿券「完美饗樂」
內容：平日入住日月客房一晚，贈饗樂全日餐廳自助百匯早餐兩客和價值1,388元+10%自助百匯晚餐兩客
價格：6,800元
原價：16,914元
折扣：約4折
台中日月千禧 饗樂全日餐廳自助百匯餐券
內容：多款東西方創意料理，包含現切爐烤牛排、生猛海鮮、刺身、壽司等多樣選擇，並享紅白酒及生啤酒無限暢飲
十二張套券：
價格：12,000元（平均每人1,000元）
原價：15,684元（平均每人1,307元）
折扣：約7.7折
其他套券選項：六張套券、三十張套券
台中日月千禧 極炙牛排館午間品味套餐券
內容：主菜三選一（美國極佳級翼板牛排6oz、普羅旺斯海鮮拼盤、香煎櫻桃鴨胸），附主廚精選沙拉、湯品、甜點、手工麵包、咖啡或茶
六張套券：
價格：6,000元（平均每人1,000元）
原價：7,788元（平均每人1,298元）
折扣：約7.7折
台中日月千禧酒店官網：www.millenniumtaichung.com.tw