寶可夢大師、白爛貓鐵粉都尖叫了！擁有寶可夢、三麗鷗、史努比、白爛貓等人氣IP授權的「楽玩多」，推出絨毛玩偶、實用票卡、療癒小廢物等各種周邊商品，超多品項、不同IP的設計帶給粉絲滿滿的日常療癒感，這次，「楽玩多」終於在東門站開設台北首間實體店面，看準東門永康街商圈不僅是台北人逛街、吃飯的人氣地，亦是日韓旅客必逛景點，期待未來帶給大家更多購物樂趣和獨家驚喜。







首次在台北開設實體店的「楽玩多」，於今日在台北永康街盛大開幕，不同於以往的楽玩多快閃店風格，店舖以圓拱、湛藍色新形象亮相，2層樓的空間擺滿各式各樣人氣IP周邊，首推必逛寶可夢專區，超巨大卡比獸、皮卡丘玩偶擺在角落賣萌，耿鬼三角抱枕、卡比獸坐姿笑臉款等多款新品一應俱全。







此外，現場必買、必搶的新品絕對是超巨大「卡比獸存錢筒」，躺著睡、肚子圓滾滾的卡比獸守護你的錢錢，超萌造型讓寶可夢大師看一眼就腦波弱買回家。另外，還有各種寶可夢吊飾、靠枕、絨毛玩偶等周邊，就等你來逛、來買。





楽玩多WAYTOFUN 台北永康街門市

除了有大量寶可夢周邊之外，現場還有三麗鷗、史努比、白爛貓、韓國Mark's x Brunch Brother 、吉伊卡哇等娃偶、吊飾、盲盒和一番賞等各種類型商品，超過500款品項買好、買滿、超滿足。並設置超大拍照鏡和楽玩多限定相框的拍貼機，滿足時下拍照打卡的需求，讓大家在楽玩多台北永康店可以拍下每一個開心的瞬間。為了慶祝開幕，楽玩多特別推出一系列活動，包括單筆消費滿千元即可享100元折扣，並加贈門市及官網的100元抵用券。活動期間內，只要按讚追蹤楽玩多FB和IG，就有機會抽中大獎。若是外國遊客不限金額消費，出示護照或出入境證明，即可獲得限量小禮物一份。楽玩多還與周邊思慕昔、康青龍聯名，讓開幕慶更加熱鬧。在10/14~11/13，於思慕昔或康青龍消費滿額並留下好評，即可獲得楽玩多的精美小禮物或九折優惠券。而在楽玩多消費滿額，還能獲得康青龍的飲品兌換券，讓消費者在玩樂之餘，也能享受美食與飲品。推薦閱讀： 「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創，動漫周邊50元起。

開幕日期：2024/10/9 (三)

門市地址：台北市大安區永康街13巷8號



楽玩多Ｘ思慕昔Ｘ康青龍聯名活動

活動時間：於2024/10/14(一)~2024/11/13(三)

活動內容：

1、每周四、五，於永康街思慕昔 15 號本館，單筆消費滿 500 元以上， 並留下 GOOGLE 五星好評，即可獲得楽玩多精美小禮兌換券乙張，憑券再享楽玩多永康街門市不限金額消費 9 折優惠。

2、每周二、三，於康青龍東門永康店，單筆消費滿 100 元以上，並留下 GOOGLE 五星好評，即可獲得楽玩多精美小禮兌換券乙張，憑券再享楽玩多永康街門市不限金額消費 9 折優惠。

3、每周五、六，於楽玩多永康街門市，單筆消費滿 299 元以上，並追蹤楽玩多 IG 帳號，即可獲得康青龍東門永康店的中杯碧玉茉莉綠茶兌換券乙張。



楽玩多台北永康店 開幕優惠

活動時間: 即日起至2024/10/31(四)

優惠活動：

1、單筆消費滿千元，即現折100元，還加贈門市及官網的優惠抵用券，總共價值200元。

2、按讚楽玩多Facebook及追蹤Instagram帳號，完成指定任務再參加抽獎活動。

3、即日起至2024/11/30 外國旅客打造的活動。旅客於楽玩多永康街門市消費不限金額，向服務人員出示護照或出入境證明，即可獲得額外小禮物乙份。



注意事項：

1、抵用券使用期限及規則請以官方公告為主。

2、楽玩多Ｘ思慕昔Ｘ康青龍 活動內容及規則請以官方公告為主。

3、特定商品不適用以上活動、贈品數量有限，送完為止。