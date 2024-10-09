全聯持續致力於推出居家暖食商品，這次旗下自有品牌美味堂再次與清真中國牛肉麵食館聯手，推出三款全新米其林必比登聯名款，無論是濃郁的紅燒牛肉湯，還是清淡鮮甜的清燉牛肉湯，又或是暖胃的家傳牛肉粥，都能輕鬆在家享用米其林認準的美味，適合在微涼的秋天中來一碗。
紅燒牛肉湯以牛油爆炒香辣豆瓣，加上八角、花椒等多種香料，搭配精選牛肋腩，湯頭香濃而有層次。清燉牛肉湯則以牛大骨長時間燉煮，融合白甘蔗與洋蔥的自然甜味，湯頭清爽、牛肉嫩滑。兩款湯品各有千秋，10月4日至31日限時特價189元，兩派粉絲都能找到心頭好。若偏好粥品，家傳牛肉粥以牛腿肉熬製的高湯搭配軟糯的白米，入口即化，價格只需129元，是補充營養的最佳選擇。
10月4日至31日，購買任一美味堂與清真中國牛肉麵聯名湯品，並加購兩件涼拌菜或滷味商品即可享現省10元優惠。小菜品項豐富，如藜麥毛豆、醋溜雲耳、涼拌蜇絲等，還有麻辣滷味拼盤、滷牛筋等選擇，每天換著吃也不膩。這樣的搭配讓你足不出戶也能擁有米其林級的美味饗宴，輕鬆實現滿足感十足的居家料理體驗。
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全聯Ｘ清真中國牛肉麵食館聯名
紅燒牛肉湯 189元
清燉牛肉湯189元
家傳牛肉粥 129元