雙十國慶日雖然沒有連假，但柒息地串燒居酒屋為了慶祝中華民國生日特別推出十月專屬優惠，為顧客帶來雙倍的歡樂。這次的活動，無論是內用還是外帶，都能享受到精心設計的優惠，讓消費者在節日氛圍中品嚐到高檔美味。柒息地居酒屋自創立以來，秉持著高品質的料理宗旨，成為許多顧客心中不可取代的選擇。國慶期間，柒息地針對內用顧客推出了天使大紅蝦的獨家活動，讓消費者以「買二送二」的方式，享受到這道美味料理。



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這一次的優惠活動品項「天使大紅蝦」是柒息地的經典料理，原價140元的天使大紅蝦以其鮮紅的外觀和濃郁的蝦味深受顧客喜愛。柒息地以高溫烤製技術烹調這道料理，讓蝦殼香脆、肉質鮮嫩多汁，同時完美保留了蝦的鮮甜。這次優惠期間從10/8到10/31，讓顧客無論何時到訪都能享受到這個優惠。



此外，針對外帶的消費者，柒息地更推出了全品項89折的優惠，讓大家可以在家中輕鬆享用高品質的料理。不管是家人聚餐還是朋友小酌，柒息地都希望能成為大家共度美好時光的選擇。





柒息地在十年來以精心調製的自家燒烤醬料而聞名。柒息地的烤肉神醬經過了4.5小時的底醬熬煮，再融合超過十多種特製配方的烤肉粉，並且進行30分鐘的精心混合，將層層風味濃縮其中。每一串串燒都帶著這份獨特風味，無論是肉類、海鮮還是蔬菜，都能與這款醬料完美搭配，滿足顧客的味蕾。



柒息地雙十國慶天使大紅蝦買二送二

內用優惠：天使大紅蝦買二送二，原價140元的美味料理，在優惠期間內用享有加倍優惠。

外帶優惠：外帶全品項享89折，讓顧客能以優惠價在家輕鬆品嚐柒息地的招牌美味。

活動期間：2024/10/8 至 2024/10/31，為期三週的國慶限定優惠，讓顧客在整個十月都能享有獨家優惠。