十月的微涼秋意迎來了雙十國慶假期，這個秋季，花蓮成為了休閒旅行的絕佳目的地。悅來山海的風景令人心曠神怡，徐徐秋風中，旅人們漫步在山巒間，享受著如詩如畫的自然景致。此次花蓮遠雄悅來大飯店「英倫西餐廳」特別推出了一系列專屬優惠活動，讓來訪的旅客不僅能享受美景，更能在美食的陪伴下度過愉悅的國慶假期，讓歡樂加倍。





遠雄悅來大飯店於10/10雙十國慶當天推出「歡慶1010雙十國慶 壽星國慶同歡」優惠活動，適合家庭出遊、朋友聚餐和情侶共度國慶的理想選擇。活動提供三大好康優惠。第一項「國慶大壽星」優惠，專為10/10當天出生的壽星設計，壽星只需支付10元，便可享用原價1280元+10%服務費的自助晚餐，不僅價格親民，也無服務費。



第二項「十月壽星」優惠，針對10月內出生的壽星推出，只需支付原價的八折及服務費10%，便可享受自助晚餐和假日午後茶。第三項「雙十國慶-自助晚餐特惠票組」則在10/4至10/10期間線上限量開賣100套，原價1280元的自助晚餐優惠價僅需1010元，當日購買更可當日使用，完美搭配假期計劃。



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除此之外，為了感謝花蓮鄉親的支持，遠雄悅來大飯店還特別推出了「振興消費美食加倍」的優惠活動，自2024/10/12至12/31期間，凡使用花蓮振興券至「英倫西餐廳」享用自助餐，不僅可享自助晚餐雙人套餐優惠價2,000元（原價2,816元），還可享假日自助下午茶雙人套餐優惠價1,000元（原價1,276元），以更低的價格品嚐美食，度過充實的十月假期。



英倫西餐廳本次假日下午茶菜單也全新升級，特別選用花蓮在地的玉里櫻桃鴨，由廚師團隊精心醃製並以廣式掛爐慢烤，使外皮酥脆、肉質細嫩，呈現香氣四溢的片皮烤鴨三吃。客人可選擇烤鴨捲餅、新竹米粉佐酸菜鴨、塔香醬爆鴨等多款經典料理。此系列美食還搭配生力啤酒、PERONI和Asahi冰啤酒暢飲，以滿足饕客對豐富餐點的需求。多樣化的選擇配上冰涼啤酒，無論是家庭聚餐還是好友相聚，都讓假日下午更加愉快悠閒。





花蓮遠雄悅來國慶大壽星吃到飽10元

優惠對象：10/10當日出生的壽星

優惠內容：在《英倫西餐廳》享用自助晚餐只需10元，且免收服務費（原價1280元+10%）

活動日期：僅限10/10當天



花蓮遠雄悅來十月壽星優惠

優惠對象：10月出生的壽星

優惠內容：在《英倫西餐廳》享用自助晚餐或假日自助下午茶，均可享八折優惠（需另加10%服務費）

活動日期：整個10月



花蓮遠雄悅來雙十國慶-自助晚餐特惠票組

優惠內容：原價1280元的自助晚餐票券，優惠價僅1010元，限量100套

購買時間：10/4至10/10

使用期限：可當日購買、當日使用



花蓮遠雄悅來振興消費美食加倍優惠

優惠對象：使用花蓮振興券的顧客

優惠內容：

自助晚餐雙人套餐：2000元（原價2816元）

假日自助下午茶雙人套餐：1000元（原價1276元）

活動日期：2024/10/12至12/31