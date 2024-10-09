玩具控、公仔控每年都衝的「TTF台北國際玩具創作大展」於10月10日至13日在華山文創園區正式登場。本次展覽不僅規模更大、更邀請來自全球的146個單位參展，分成三個場館、四大區域，讓粉絲們熱烈期待。搭上雙十節假日，更讓人準備衝現場狂買一波。



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2024 TTF台北國際玩具創作大展中，邀請到多間人氣品牌進駐，超夯POP MART今年再度參展，攤位上展出許多限量商品，兩款展覽限定「HACIPUPU火龍果手辦」和「小丑·虹」是這次活動的亮點，抽中的粉絲才有購買資格。還有人氣超高「MEGA SPACE MOLLY 400%珍珠奶茶」和「THE MONSTERS馴龍高手手辦」兩款新品，以及多款盲盒，讓粉絲一次通通買起來。







同時，POP MART還準備了豐富的好禮活動，凡是展覽期間前200名進場的粉絲，都可獲贈「ZIMOMO台北限定提袋」以及隨機盲盒。展場內消費滿990元的粉絲還有機會加碼獲得小禮物。而MOLLY設計師Kenny Wong將於開展首日舉行簽名會，粉絲可以現場與這位知名藝術家近距離互動。





2024TTF 台北國際玩具創作大展

不只有POP MART，香港潮玩品牌TOYZEROPLUS本次也進駐TTF玩具展，並推出超過40款人氣潮玩，涵蓋多位知名創作者IP，如「罐頭豬LuLu」、「PP X MONSTER」、「吃貨恐龍」、「柴犬荳荳」等，並推出2024年全新韓國時尚小兔「Esther Bunny」與「線條小狗」等新角色。此次展會TOYZEROPLUS帶來的亮點商品包括超人氣的「罐頭豬LuLu」與「吃貨恐龍」系列，尤其推薦「吃貨恐龍吃飽飽套餐」，購買星空雷龍與鬆餅雷龍即可獲得萌粒小恐龍，滿額還能得到限量吃貨恐龍帆布包。設計師公仔也有特別優惠，購買任選兩款指定設計師公仔可享75折，粉絲們一定要衝、要買。

活動時間：2024年10月10日（四）至10月13日（日）

活動地點：華山1914文創園區 中四B、東二C館

POP MART攤位編號：C32

TOYZEROPLUS攤位編號：C27