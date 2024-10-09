雙十國慶沒有連假，不知道去哪玩的話就到總統府看光雕！雙十國慶日就是要舉國狂歡，不只有雲林虎尾的國慶煙火，更把總統府變成畫布推出「2024國慶總統府建築光雕」免費展演，首次以台灣漫畫為主題進行發想，從1958年風靡全台的《諸葛四郎》到現代的新銳作品，都變成動態的光雕秀投影在總統府建築上，放假不知道去哪就上凱道欣賞。
於即日起至10/10晚間18:45起，每天12場光雕秀，展示43部漫畫及動畫作，為大家帶來台灣漫畫獨特的魅力，展演將帶領觀眾走進跨世紀的漫畫世界，回顧台灣的英雄故事，見證不同時代下的創作精髓。台漫的黃金時期不僅題材豐富多元，還在國際舞台上嶄露頭角，如韋蘺若明的《送葬協奏曲》榮獲日本漫畫大獎，而Pam Pam Liu的《瘋人院之旅》也挑戰了精神疾病的議題，展現出台灣漫畫在國際上的影響力。
今年光雕展演還將呈現多部新世代漫畫創作，如麥人杰的賽博龐克風格科幻漫畫《鐵男孩》、布里斯的《海倫娜與大野狼先生》。不僅如此，台灣的BL作品也成為國際市場的一部分，像腐文化代表作《Day Off》、GL創作代表《課金派戀愛》，挑戰虛擬現實與愛情的主題，呈現出當代漫畫創作的多元與豐富。10月10日國慶日當天，特別加開18:30場次，歡迎大家前來親身感受這場文化盛宴。
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2024國慶總統府建築光雕展演
日期：即日起至2024/10/10（四）
每日場次：
18:45、19:00、19:20、19:40、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00、21:15、21:30、21:50