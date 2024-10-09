長榮鳳凰酒店（礁溪）2024年ITF線上旅展將於10/14上午10點正式開賣，這一次活動帶來多款折扣票券，無論是住宿、美食還是泡湯，皆以超低折扣吸引消費者。其中，針對熱愛旅遊的旅客，特別提供了平日一泊一食住宿券，折扣37折起，最低7,388元就能享受豪華房型及舒適的溫泉設施。





此外，針對美食老饕、吃到飽控，長榮鳳凰酒店（礁溪）自助餐餐券優惠大幅下殺至77折，最低只需768元就能暢享豐盛的宜蘭風味料理。對於習慣與親朋好友一同用餐的人，這次餐券還推出買十送一的活動，不僅讓人享受美味，也大大減少了荷包壓力。





此外，鳳凰軒更在旅展期間推出新宜蘭菜系統桌宴——四人烤鴨四吃桌宴，折扣低至74折，只需3,999元，讓消費者在享受當地美食的同時，也能感受高品質的服務體驗。對於希望嘗鮮的消費者，這次餐券優惠可謂不容錯過的機會，特別適合團體聚餐或是家庭歡聚。





最後，這一次線上旅展不僅有餐飲和住宿優惠，還特別推出泡湯券組，讓喜愛泡湯的消費者可以低價享受療癒的溫泉體驗。礁溪泡湯券組包含6張票券，僅需2,988元，每張票券平均不到500元。此優惠方案不僅能夠在繁忙的生活中獲得短暫的放鬆，也提供了多樣化的泡湯設施選擇。若想要更深入體驗，還可選擇一日遊券方案，1,198元起即可在酒店內享受高端SPA服務，並搭配豐盛的自助餐或火鍋料理，讓整體度假行程更加豐富多樣化。





還有，台中鳳凰酒店同步推出同等超值的折扣方案，平日一泊一食住宿券37折起，最低2,666元就能享受台中分館的頂級住宿服務，並擁有簡約現代的設計風格。台中館同樣有適合享受美食的鳳凰食號早午餐券，旅展期間特價每張僅550元，還推出買十送一的加碼優惠，讓每位顧客以最實惠的價格享受台中分館的各式美食選擇。



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2024 ITF線上旅展 礁溪長榮鳳凰酒店 - 住宿券優惠

平日雙人一泊一食：37折起，最低每晚NT$7,388元。購買七張住宿券，加贈一張純住房住宿券。

平日雙人一泊二食：8,388元。揪團購買五張純住房套票，每晚5,998元，37折起，買七套再送一套。

住宿券有效期限至2025年5月31日。

旺假日加價減半優惠：活動至11月底，名額限量。



2024 ITF線上旅展 礁溪長榮鳳凰酒店 - 自助餐餐券優惠

自助餐券77折起，最低NT$768元。

購買十張自助餐券可享買十送一。

四人桌宴優惠：烤鴨四吃桌宴74折，僅需NT$3,999元。



2024 ITF線上旅展礁溪長榮鳳凰酒店 - 泡湯券組優惠

6張泡湯券組僅需NT$2,988元，平均每張498元。

一日遊券方案1,198元起：包含SPA與自助餐或火鍋。



2024 ITF線上旅展 台中鳳凰酒店 - 住宿券優惠

平日一泊一食住宿券37折起，最低NT$2,666元。

住宿券有效期限至2025年5月31日。



2024 ITF線上旅展 台中鳳凰食號 - 餐券優惠

平日單人早午餐券每張NT$550元。

餐券優惠買十送一，平均每張NT$500元。



2024ITF線上旅展限定活動

活動期間：2024年10月14日至2024年11月7日。

加碼活動：每周五中午12點加碼限時搶購活動。

旅展連結：https://feversocial.com/29046/2024ITF-32079