台北牛肉麵控逛市集！一年一度牛肉麵控最大盛事「台北國際牛肉麵節」於10月10日至13日，在圓山花博舉辦一連四天的盛大慶典。恰逢牛肉麵節20週年慶，以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，推廣台北作為牛肉麵之都的獨特魅力。現場不僅有台北牛肉麵競賽最對決之外，還有超過50家得獎牛肉麵店家坐鎮，號召大家搭捷運到圓山站逛牛肉麵市集大吃特吃。







今年的「最牛廚人」爭霸賽將進行兩大組別競賽，分為「鮮食組」及「調理包組」，其中包括紅燒、清燉及專為銀髮族設計的創意牛肉麵項目，在圓山花博現場就能感受到精彩對決。第一天鮮食組紅燒競賽排名已經出爐，由八方雲集、岩漿火鍋共同奪得金牌，根本是被鍋貼和火鍋耽誤的牛肉麵店。並且在全部金銀銅牌得獎店家出爐後，前往店家用餐可享限量第二碗5折優惠。







而大家最期待的台北牛肉麵嘉年華市集，邀請超過50間歷年得獎牛肉麵店家坐鎮，包含洪師父牛肉麵、家辣麻辣鴨血、詩篇咖啡餐廳、吃貨食堂牛肉麵及山東餃子牛肉麵館等，讓牛肉麵控選擇障礙症發作。同場還有哎玉冰、水果茶、曾家小赤麻糬、白甘蔗汁、石板烤肉、芋泥玩等特色美食，保證讓大家吃飽喝足。



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2024台北國際牛肉麵節 活動資訊

活動日期：10/10(四)～10/13(日) 11:00～18:00

活動地點：花博公園長廊廣場(臺北市中山區玉門街1號)



2024台北國際牛肉麵節嘉年華市集 參展商名單

道品牛肉麵、皇家傳承牛肉麵、喜樂燒肉料理、南僑讚岐烏龍拌麵、高鵬農股份有限公司、時尚咖啡餐廳、北京福壽極品御用牛肉麵、家辣麻辣鴨血、洪師父、台灣一品、弘佑牛肉麵、阿牛牛肉、海瑞搖丸、老董牛肉麵、KIRIN、金釧餐廳、滷鍋先生、國頭-全門酒禮牛教父、鉑空休閒農業區、銀記港式點心、名特什錦麵館、聚溢園、人蔘蘆薈果茶、復興航棧(復空食品)、清牛堂專業清燉牛肉麵、台灣一品D(懷舊術)、芸彰牧場、厚越數豬肉乾、小惡子清燉牛肉麵、寶來牛肉麵、祥記食品行阿里山愛玉冰、養生調理地瓜、永記食品-可系G冰、極品水果行-水果乾、鱷龜絡腳牛油、台灣小廚牛饌、曾家小赤麻糬、養生白甘蔗汁、巴莫斯坦牛肉甩餅、台東牛-石板烤肉、青蘋果黑醋粥、佳麗牽茶社(牛肉丸、芋泥丸)、永乙行-金線綠藻台島燉牛肉湯、宅渡藏望卵起來、中華兔子新生命協會、禮賓果樹場、台北市銀髮族協會-羅漢國際行、生發養農產有限公司