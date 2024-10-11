3大台北週末市集一定要逛！每到週末就是要逛市集、吃美食、買手作小物，來慰勞辛勞一週的自己，這週末台北圓山花博、中山站和華山分別舉辦3場不同主題市集，有匯集83攤得獎的台北牛肉麵市集，也有搞怪無極限的萬聖節派對市集，更有foodpanda歡慶12週年「粉紅祭」現場有免費演唱會之外，更力邀詹記浪漫屋、錢櫃牛肉麵單飛出攤，讓台北人這個週末忙著跑市集。







中山站就有萬聖節市集！

由台北捷運和有趣市集聯手舉辦的萬聖節限定「哈囉鬼派對」市集，在整個10月的週五和週末六日快閃登場，陸續邀請73攤人氣美食、手作小物等進駐，並針對萬聖節市集主題祭出限定造型餐點，現場也用南瓜燈、阿飄等佈置營造出萬聖節氛圍，讓你能盡情享受充滿驚喜的萬聖節市集。



全文介紹：中山站就有萬聖市集！73攤快閃「哈囉鬼派對市集」捷運出站開逛，整個10月週末都有。



心中山萬聖節－哈囉鬼派對市集

日期：2024/10/04(五)～2024/10/27(日) 每逢週五、週六、週日

時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30

地點：心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）







台北牛肉麵控衝圓山花博！

一年一度牛肉麵控最大盛事「台北國際牛肉麵節」於10月10日至13日，在圓山花博舉辦一連四天的盛大慶典。恰逢牛肉麵節20週年慶，以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，推廣台北作為牛肉麵之都的獨特魅力。現場不僅有台北牛肉麵競賽最對決之外，還有超過50家得獎牛肉麵店家坐鎮，號召大家搭捷運到圓山站逛牛肉麵市集大吃特吃。



全文介紹：83攤「台北牛肉麵市集」就在圓山站！4天快閃「台北牛肉麵節」得獎牛肉麵一次全吃到。



2024台北國際牛肉麵節 活動資訊

活動日期：10/10(四)～10/13(日) 11:00～18:00

活動地點：花博公園長廊廣場(臺北市中山區玉門街1號)





華山foodpanda市集有詹記！

為了慶祝12週年，foodpanda將於10月12日至13日在華山文創園區舉辦盛大的「叫foodpanda送～粉紅祭」。這場活動集結了超強卡司如9m88、宇宙人、麋先生等，現場更打造全台最大戶外KTV，讓粉絲一起開唱狂歡。美食市集更是不可錯過，錢櫃首度亮相，推出限量牛肉麵和水餃，與信義區潮店Café from mars、浪漫屋等人氣店家一同讓你大飽口福。還有滿額抽獎及訂單累積比賽，參與即有機會贏取iPhone 16 Pro。





pandapro會員將享有尊榮禮遇，專屬包廂與KTV主題大禮包內含屏東黎記冰糖醬鴨滷味等美食，還有免費360度環繞拍攝體驗。此外，現場設置了KTV經典遊戲如巨型骰盅、敲敲杯等，讓遊客在美食與音樂中盡情玩樂，體驗全方位的歡唱派對。



foodpanda 12 週年慶「叫 foodpanda 送～粉紅祭」活動資訊

地點：華山文創園區（台北市中正區八德路一段1號）

時間：

10/12（六）12:00-15:00（pandapro搶先開場）

10/12（六）15:00-21:00

10/13（日）13:00-20:00

