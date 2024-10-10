秋冬就是泡湯的季節！2024花蓮太平洋溫泉季在10月19日至12月1日登場，每年必衝瑞穗英雄泉、安通美人湯享受溫泉之旅，這次還能搭配旅遊優惠補助、萬元住宿券活動，以及浪漫燈飾與打卡景點，不論是跟團旅遊、還是說走就走的小旅行，秋冬就先衝花蓮泡湯。



推薦閱讀：4大超商、5大速食雙十優惠！超商霜淇淋買10送10、披薩炸雞買一送二，雙十國慶優惠沒連假也吃爆。





來花蓮泡湯，絕對不能錯過的就是瑞穗與安通溫泉區。在溫泉季期間，粉絲可以在瑞穗免費泡露天足湯，並欣賞結合溫泉意象的藝術裝置；安通則有浪漫燈飾與銀河光廊，成為超夯打卡景點。享受泡湯同時，還能體驗在地文化，絕對是一趟身心靈的療癒之旅。





除了泡湯，這次花蓮太平洋溫泉季還準備了超多優惠活動。粉絲們只要入住合法溫泉旅宿，就有機會抽萬元住宿券。此外，旅行社團體遊可以享受最高75,000元的補助，自由行旅客在11月底前更享有一房1000元補助，還可天天參加抽獎，有機會贏得特斯拉汽車。就算只有一天行程，也能透過溫泉專車暢遊，平日票價只要750元，無論是團體遊還是自由行，都能享受高CP值的泡湯之旅。





2024花蓮太平洋溫泉季

活動期間：2024/10/19-12/01



花蓮太平洋溫泉季補助方案

旅行社團體補助

1、三天兩夜的行程，團體達20人，旅行社可享最高7萬5千元補助。

2、縣府額外加碼，每團每天提供1萬5千元補助，無申請團數上限。

3、帶團總人數最多的旅行社，還有機會獲得額外50萬元獎勵金。



自由行旅客補助

1、自由行旅客在11月底前，每月每間房可享1,000元補助。

2、天天抽獎活動，有機會贏得機票和最大獎特斯拉Model 3汽車。



交通部觀光署補助

3、12人以上的旅行團，第一團最高可享2萬元補助，第二團最高2.5萬元，第三團最高3萬元。