大巨蛋人氣新開店「週末炸雞漢堡俱樂部」話題不斷，店內座位數超過100席，更快速點餐、迅速享受美食，免去排隊煩惱，全新速食服務。而且週末炸雞漢堡俱樂部堅持所有餐點皆為現點現炸，不設加熱台，確保顧客能夠品嚐到最具「黃金四分鐘」特色的新鮮美味。



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同時，週末炸雞漢堡俱樂部除了經典的炸雞外，為了討論消費者求新的需求，加碼推出了許多台式特色小吃，如台式甜不辣和蒜味薯條。其中台式甜不辣採用手工魚漿低溫油炸，外酥內嫩，搭配清脆的小黃瓜，讓人一口接一口欲罷不能。



而現炸的蒜味薯條則淋上雞油，蒜香撲鼻，酥脆的口感讓人無法抗拒。消費者還可以加價搭配各種創意醬料，如快樂醬、蜂蜜醬、麻辣紅油等，口味多變，非常適合搭配主菜的炸雞系列。不僅如此，鹽酥雞皮作為另一人氣小食，以三階段低溫、中溫和高溫油炸至酥脆，搭配九層塔，入口即化，讓人回味無窮。





還有最具代表性的「週末金酥雞」更是必吃美食，這道菜選用新鮮的台灣雞腿肉，先經過五香、白胡椒等台式香料醃製，再裹上金園排骨秘傳的濕漿，炸至金黃香酥。每一口都讓人回味無窮，皮脆肉嫩的豐富口感完美再現台式炸雞的特色。





除此之外，「小週末牛肉堡」與「週末雙層牛肉堡」則是以經典奧克拉荷馬漢堡為靈感，選用4盎司或8盎司牛絞肉，在鐵板上壓扁煎至外皮焦香，搭配焦化洋蔥及布里歐麵包，香氣十足，是肉食控的最佳選擇。套餐內附贈的「快樂杯」更可享無限暢飲的軟性飲料，讓顧客吃得過癮又盡興。





而在甜點方面，「週末炸雞俱樂部」與台南老字號品牌「銀波布丁」聯名推出的「高級古早味布丁」，更是讓人驚艷。這款布丁源自日本皇室工藝，口感綿密、蛋香濃郁，搭配台式炸雞更是一種新奇體驗。消費者不用跑到台南，在台北大巨蛋也能品嚐這款擁有80年歷史的手工烤布丁，真正將台灣傳統風味發揚光大。



週末炸雞漢堡俱樂部請吃炸雞

值得一提的是，週末炸雞俱樂部還推出了與臺虎精釀合作的專屬酒款，包括「週末炸虎啤酒」和「長島冰啤」。前者為0糖質、5%酒精濃度的輕量啤酒，後者則是9.99%酒精濃度的微醺長島冰茶風味啤酒，兩者皆完美契合炸物的油香口感。最後，即日起至10/31，大巨蛋店的消費者只需向店員說出「週末就是要吃炸雞！週末到了週末炸雞，享受週末來個炸雞！」便能獲得2片免費極嫩雞柳。

活動期間：即日起至10/31

活動地點：台北大巨蛋「週末炸雞漢堡俱樂部」

活動方式：結帳時向店員說出「週末就是要吃炸雞！週末到了週末炸雞，享受週末來個炸雞！」即可獲得2片極嫩雞柳





週末炸雞漢堡俱樂部推薦必吃

週末金酥雞

新鮮台灣雞腿肉，經五香、白胡椒等台式香料醃製後，裹上金園排骨秘傳濕漿，炸至金黃香酥。皮脆肉嫩，每一口都散發濃郁的台式炸雞風味，是經典必點。



台式甜不辣

手工魚漿製成的台式甜不辣，低溫油炸呈現酥脆外皮，搭配小黃瓜清爽口感，鹹香回甘，令人一口接一口停不下來。



蒜味薯條

現炸薯條淋上雞油與蒜末，香味四溢且酥脆可口。這道薯條可以加價搭配快樂醬、蜂蜜醬或麻辣紅油，讓味蕾享受多種層次的滋味。



鹽酥雞皮

選用雞皮進行三階段低、中、高溫油炸，搭配九層塔炸得酥香不油膩。這道菜色的口感豐富，入口即化，是炸雞皮愛好者的心頭好。



小週末牛肉堡

取自奧克拉荷馬風格漢堡的靈感，4盎司新鮮牛絞肉在鐵板上煎至焦香，夾入布里歐麵包內，搭配焦化洋蔥，散發濃郁牛肉香氣，肉食控必點。



週末雙層牛肉堡

8盎司牛絞肉雙層厚度的雙倍享受，搭配焦香洋蔥及蓬鬆的布里歐麵包，讓人每一口都能感受到豐富的肉香及層次感，是飽足感十足的選擇。



高級古早味布丁

台南「銀波布丁」聯名推出，口感綿密且蛋香濃郁的布丁，傳承自80年歷史的日本皇室工藝，入口即化，回味無窮，讓人能夠在大啖炸雞後以此作為完美的結尾。



週末炸虎啤酒

與台虎精釀合作推出的0糖5%酒精濃度啤酒，微甜清爽且不易膩口，是消暑絕佳選擇，適合與炸雞配搭享受，增添聚餐氣氛。



長島冰啤

濃郁的長島冰茶風味啤酒，9.99%的酒精濃度，香氣豐富而不甜膩，是微醺愛好者的最佳選擇，與炸雞共飲更能享受味蕾上的碰撞。





週末炸雞漢堡俱樂部 - 台北大巨蛋店

服務專線：0978-001-077

門市地址：台北市信義區忠孝東路四段515號



上述優惠依官方公告為主