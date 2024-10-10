台中餐酒控、爵士音樂迷一定不能錯過的「2024出外爵食祭」將於10/10至10/20，在台中PARK2草悟廣場盛大舉辦，預計吸引20萬名樂迷與饕客前來體驗這場集合美食、美酒與音樂的戶外餐酒派對。每年台中爵士音樂節都為人津津樂道，而今年出外人NOT AT HOME更進一步加入風格品牌市集，讓喜愛爵士音樂的朋友能夠同時享受台灣各地知名美食。



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台北知名美式三明治品牌「SEMI CLUB分號俱樂部」此次將攜手主題市集，特別推出多款精緻餐點與調酒，打造專屬爵食風格。參加者可使用重複使用的玻璃酒杯享受持續優惠，增添環保意識的同時也提升活動參與感。活動中特別推薦「出外節奏辣狗堡」、「爵食微醺起司盤」等聯名餐點。



此外「分號熔岩漢堡排三明治」也將原汁原味呈現，滿足饕客的味蕾。在地臺菜品牌「CAMÉLIA山茶花之森」則帶來傳統與創新的結合，推出獨具風味的「銷魂滷肉飯」與「鹿肉漢堡」，讓民眾一品台灣特色美味。







同時，台中知名甜點品牌「碧月」也參與其中，推出多款限定口味的半熟乳酪蛋糕，如「伯爵布朗半熟乳酪蛋糕」及「奶黃芋泥半熟乳酪蛋糕」，開放預購後隨即受到粉絲熱烈搶購。另一品牌「ITUMO 9番」帶來市集限定口味的日式生甜甜圈，特別是金沙鹹蛋黃與炙燒起司焦糖燻鮭魚口味，讓人盡享京都風情。阿布潘水產則以新鮮海味吸引眾人目光，包括「炙烤龍蝦」與「貴族油醋龍蝦」，還有現剖生蠔等，將豐富的海鮮滋味與爵士氛圍完美結合。





2024出外爵食祭除了美食與音樂，還推出限量的潮流商品。其中包含了由台中當地品牌尚厚里．禮民合作社操刀設計的聯名潮T，並提供多款出外人風格轉印貼，讓參與者可依個人風格裝飾衣物或配件，展現個性化風格。自即日起至10/31期間，台中中區篤行路15號的店內更提供多款「台中舊城款刺繡貼」等小物供愛好者選購，適合所有爵士迷收藏與體驗。



2024出外爵食祭

活動時間：10/10(四)至10/20(日)每日15:00-23:00

活動地點：PARK2草悟廣場（自由入場）台中市西區英才路534號

官方聯名酒吧：SEMI CLUB 分號俱樂部

攤位完整名稱（按照字首排序）：

124樂園、卡爾與河豚君、禾樂精釀啤酒、光焙若蔬食 SUN BERNO 、匠人冰研 Shokunin Ice Lab、帕尼布尼 印度脆球、阿布潘水產、俞煙、春山相館、美好排泄、浪人企劃波蘭美食、浪東西ft.心碎小狗俱樂部、啤酒肚釀製、离憂古著、覓蒔ダックワーズ売店、通庵熟成咖哩、山茶花之森、蒔豆、喜豐香1985、森日藝品美學、爺恩yang、碧月、辣個月老麻辣關東煮、銀川冰菓室、餃人、蔬三SUSAN、凝KORU、鮨真、龐滂古著、醺醺小酒棧、A.C.U.B.、BONN爆檸手打檸檬茶、CERES Parfums、ChangeX Beer南園酒家、Chia Chia Good 鈕扣工作室、FATBAO、ITUMO 9番、Jimny Coffee 居米珈琲、Là JIA BONG 来呷弁、LOWCA 勞咖 x KKOMA控馬、Miss B Drink & Food、Noneleft cafe/bar、ORIGBLACK、Voyage Bar&Bistro、PlanB Studio、Riverside Darling coffee、SEMI CLUB分號俱樂部、Straw.Lab、UNMEI 緣拉麵、Yang’s Unique、Zizzybistro。



相關活動內容依官方公告為主